Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

03.01.2026

22:08

Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

Њемачка уводи драстичне мјере и нова ригорозна правила за системе гријања на угаљ који одлазе у историју. Гријање за дрва биће ограничено и строго контролисано.

Власнице кућа и станова који се не буду придржавали правила очекују високе новчане казне, а поједине пећи ће смјети да се користе само одређеним данима у мјесецу.

Од 2026. године, инсталација нових система гријања на угаљ и кокс биће забрањена у Њемачкој, док ће постојећи морати постепено да се угасе најкасније до 2045. године.

Пећи на дрва остају дозвољене, али под строгим условима. Оне морају да испуњавају високе еколошке стандарде, а сагоријевање одређених материјала биће потпуно забрањено.

То се односи на пластику, гуму, обојено, лакирано или хемијски третирано дрво, као и на новине, отпадни папир и дрвена влакна.

Њемачки законодавци истичу да је заштита општег добра кључни разлог за овакве мјере.

Од 2026. године у Њемачкој забрањује се уградња нових система за гријање на угаљ и кокс, а постојећа морају бити укинута до 2045. године.

Ко се буде гријао на дрва мора да користи чисто, необрађено дрво, уз поштовање строгих лимита емисије штетних честица.

