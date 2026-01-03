Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

Извор:
03.01.2026
22:08
Њемачка уводи драстичне мјере и нова ригорозна правила за системе гријања на угаљ који одлазе у историју. Гријање за дрва биће ограничено и строго контролисано.
Власнице кућа и станова који се не буду придржавали правила очекују високе новчане казне, а поједине пећи ће смјети да се користе само одређеним данима у мјесецу.
Од 2026. године, инсталација нових система гријања на угаљ и кокс биће забрањена у Њемачкој, док ће постојећи морати постепено да се угасе најкасније до 2045. године.
Пећи на дрва остају дозвољене, али под строгим условима. Оне морају да испуњавају високе еколошке стандарде, а сагоријевање одређених материјала биће потпуно забрањено.
То се односи на пластику, гуму, обојено, лакирано или хемијски третирано дрво, као и на новине, отпадни папир и дрвена влакна.
Њемачки законодавци истичу да је заштита општег добра кључни разлог за овакве мјере.
Од 2026. године у Њемачкој забрањује се уградња нових система за гријање на угаљ и кокс, а постојећа морају бити укинута до 2045. године.
Ко се буде гријао на дрва мора да користи чисто, необрађено дрво, уз поштовање строгих лимита емисије штетних честица.
