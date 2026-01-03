Logo
Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

Извор:

Информер

03.01.2026

22:01

Фото: Pixabay

Наступио је пун Месец у Раку, а положај планета ће појединим знаковима одговарати, па ће успјети да зараде велики новац до 10. јануара.

Сезона Јарца доноси фокус, контролу и добру организацију, тако да је добар моменат за унапређење финансијске ситуације.

Знакови као што су Јарчеви, Стријелчеви, Овнови и Близанци могу да очекују увећање зараде у наредних седам дана.

ЈАРАЦ

Истрајни сте и посвећени, тако да свака ваша иницијатива доноси помак, па чак и на финансијском плану.

Очекујте бонус или вриједан поклон.

СТРИЈЕЛАЦ

Наглашено поље финансија доноси вам велику зараду и стабилан финансијски почетак Нове 2026. године.

ОВАН

Уран у Бику доноси вам изненадне добитке, понајвише преко игара за срећу.

Планете су на вашој страни.

БЛИЗАНЦИ

Јупитер у Раку доноси вам стабилан почетак Нове 2026. године и увећање зараде.

Могућност новог пословног партнерства.

Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Дјевица.

Тагови:

новац

pare

Хороскоп

астрологија

