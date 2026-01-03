Logo
Погођен амерички авион: Генерал открио све детаље акције у Венецуели

Погођен амерички авион: Генерал открио све детаље акције у Венецуели
Фото: Printscreen/Telegram/Sputnik

Америчке оружане снаге мјесецима су проучавале предсједника Венецуеле Николаса Мадура како би разумјеле како се креће, гдје живи, гдје путује, шта једе, какве кућне љубимце има, изјавио је начелник Здруженог генералштаба Оружаних снага САД генерал Ден Кејн.

Он је навео да ниједан амерички војник није страдао иако је дошло до размјене ватре. Према његовим ријечима, у операцији је учествовало више од 150 авиона, а један амерички авион је погођен, али је остао способан за летење.

Доналд Трамп

Свијет

''Мора да припази на своју г***цу'': Трамп запријетио још једном предсједнику

"Оперативци су морали да одаберу прави дан како би се смањила могућност цивилних жртава, повећао елемент изненађења и минимализовала штета", рекао је Кејн, на конференцији за новинаре са америчким предсједником Доналдом Трампом, преноси НБЦ Њуз.

Додао је да су снаге за привођење сишле у Мадурову резиденцију и дјеловале "брзо, прецизно и дисциплиновано, изоловале подручје и обезбиједиле сигурност трупа током хапшења".

Навео је да, иако је дошло до размјене ватре, ниједан амерички војник није страдао, а да су се, након што су Мадуро и његова супруга приведени, јединице припремиле за повлачење.

Марија Мачадо

Свијет

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

"Хеликоптери су преузели јединице за евакуацију, док су ловци и беспилотне летјелице обезбјеђивали ваздушну покривеност и сузбијајућу ватру. Током операције дошло је до више инцидената у самоодбрани", додао је генерал.

Сједињене Америчке Државе су данас извеле ваздушне нападе на Венецуелу, а Трамп је објавио да су америчке специјалне јединице ухапсиле предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес и извели их из земље.

Државна тужитељка САД Пем Бонди саопштила је раније данас да ће се брачни пар Мадуро суочити с опутжницом коју је против њих подигао суд у Њујорку.

