Мрачно и смртоносно: Обратио се Трамп на ванредној конференцији

Извор:
АТВ
03.01.2026
18:23
Коментари:3
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп обратио се из Мар-а-Лаго резиденције гдје је говорио о нападу који је изведен на пријестоницу Венецуеле и хапшењу предсједника те државе Николаса Мадура.
Трамп је на почетку обраћања рекао да је изведен "спектакуларан напад".
"Касно синоћ и рано данас, по мојим упутствима, Оружане снаге Сједињених Држава спровеле су ванредну војну операцију у главном граду Венецуеле. Ваздух, копно и море су коришћени за покретање спектакуларног напада, а то је био напад какав људи нису видјели од Другог свјетског рата. Циљ напада на јако утврђену војну тврђаву у срцу Каракаса био да се одметнути диктатор Николас Мадуро приведе правди. Ово је био један од најефикаснијих и најмоћнијих приказа америчке војне моћи и компетентности у америчкој историји", поручио је Трамп.
Према његовим ријечима, светла Каракаса су током акције била углавном угашена захваљујући америчкој стручности, док је сама операција била "мрачна и смртоносна".
"Свјетла у Каракасу су била угашена. Било је мрачно и смртоносно. Мадуро је заробљен са својом супругом. Изузетан успјех. Ријетко се овако нешто може видјети", рекао је Трамп.
Амерички предсједник је упозорио и да ће америчка војска бити спремна да изврши други, "много већи" талас удара на Венецуелу, уколико се то буде сматрало неопходним.
"Да сте видјели оно што сам ја видео синоћ, били бисте веома импресионирани. Нисам сигуран да ћете икада имати прилику да то видите, али је било невјероватно. Ниједан амерички војник није погинуо и ниједан комад америчке опреме није изгубљен. Оружане снаге су претпоставиле да ће други талас бити неопходан, али је први напад био толико успјешан да вјероватно не морамо да радимо други", рекао је Трамп и похвалио америчке војнике и специјалце за "изузетно постигнуће током ноћи", наглашавајући брзину, моћ, прецизност и компетенцију операције.
"Ријетко се виђа овако нешто. Ако погледате неке раније акције, нису прошле тако добро. Били су то дани када нисмо били поштовани као данас", рекао је Трамп.
Он је објаснио да су Мадуро и Флорес били у тзв. "спремној позицији", али су потпуно надјачани и брзо онеспособљени.
Трамп је рекао да ће САД "водити" Венецуелу док се не догоди "права транзиција".
"Водићемо земљу све док не будемо могли да обавимо безбједну, правилну и разумну транзицију. Дакле, не желимо да се мијешамо у то да неко други уђе. И имамо исту ситуацију коју смо имали посљедњих година. Не можемо да препустимо случају да неко други преузме Венецуелу. Сада смо ми тамо", рекао је Трамп.
Мадура је назвао диктатором и "краљем дроге".
"Акција је изведена савршено"
Трамп је истакао да је акција изведена "савршено, без грешке" и додао да ниједна друга држава на свијету не би могла да постигне оно што су САД постигле.
"Све војне капацитете Венецуеле америчке снаге су учиниле беспомоћним, а наши војници, у сарадњи са америчким органима реда, успјели су да ухвате Мадура и његову супругу у мртвој тишини ноћи", рекао је предсједник Америке.
