Савјет безбједности у понедјељак о Венецуели

03.01.2026
18:01
Савјет безбједности УН засиједаће у понедјељак, 5. јануара, поводом америчког напада на Венецуелу, сазнају РИА Новости од извора у УН.
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да су Сједињене Државе рано јутрос извеле војне ударе на Венецуелу, као и да су америчке снаге заробиле предсједника Николаса Мадура и његову супругу.
Влада Венецуеле раније је саопштила да су САД напале цивилне и војне објекте у више савезних држава и прогласила националну ванредну ситуацију.
Трамп објавио нову фотографију заробљеног Мадура
Напади су се догодили након вишемјесечних напетости, пошто су САД оптужиле Мадура да је умијешан у трговину дрогом.
Мадуро је негирао да је вођа картела и изразио је спремност да одржи разговоре.
