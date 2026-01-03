Logo
Савјет безбједности у понедјељак о Венецуели

03.01.2026

18:01

Савјет безбједности у понедјељак о Венецуели
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Савјет безбједности УН засиједаће у понедјељак, 5. јануара, поводом америчког напада на Венецуелу, сазнају РИА Новости од извора у УН.

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да су Сједињене Државе рано јутрос извеле војне ударе на Венецуелу, као и да су америчке снаге заробиле предсједника Николаса Мадура и његову супругу.

Влада Венецуеле раније је саопштила да су САД напале цивилне и војне објекте у више савезних држава и прогласила националну ванредну ситуацију.

maduro

Свијет

Трамп објавио нову фотографију заробљеног Мадура

Напади су се догодили након вишемјесечних напетости, пошто су САД оптужиле Мадура да је умијешан у трговину дрогом.

Мадуро је негирао да је вођа картела и изразио је спремност да одржи разговоре.

Савјет безбједности УН

Venecuela

