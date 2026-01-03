Отворена истрага против менаџера бара у којем је погинуло више од 40 људи

03.01.2026
Швајцарско тужилаштво отворило је истрагу против менаџера бара у Кран-Монтани у којем је у пожару погинуло више од 40 људи.
Тужилаштво Кантона Вале саопштило је да су француски менаџери бара "Констеласион" осумњичени за убиство из нехата, наношење тјелесних повреда из нехата и подметање пожара из нехата.
У пожару у бару "Констеласион" у Кран-Монтани у новогодишњој ноћи повријеђено је 119 људи.
Прелиминарна истрага показала је да су вјероватни узрок пожара биле прскалице на боцама шампањца ношене близу плафона.
Идентификована су тијела прве четири жртве пожара. Ријеч је о двије дјевојке од 21 и 16 година и два младића од 18 и 16 година из Швајцарске.
Идентификовано је 113 повријеђених, међу којима су 71 швајцарски, 14 француских и 11 италијанских држављана.
Међу погинулима и несталима има много тинејџера.
Букети цвијећа, плишане играчке и поруке љубави и наде нагомилани су испред полицијских баријера испред бара.
Породице су данас упућиване у конференцијски центар недалеко од Кран-Монтане.
Амбасадор Италије у Швајцарској Ђан Лоренцом Корнадом рекао је да би процес идентификације жртава требало да буде завршен до сутра поподне.
"Процес идентификације иде споро због тежине опекотина које су многе жртве претрпјеле", додао је Корднадом.
