Ухваћени на спавању: Ево како је ухапшен Мадуро и његова супруга

03.01.2026

16:17

Николас Мадуро предсједник Венецуеле
Фото: Tanjug/AP/Cristian Hernandez

Америчка телевизија „Си-Ен-Ен“ јавила је да су предсједник Венецуеле Николас Мадуро и његова супруга ухапшени у њиховој спаваћој соби.

Позивајући се на два неименована извора, телевизија наводи да су "они ухваћени на спавању".

Према ријечима лидера владајуће странке земље, Нахума Фернандеза, предсједник и његова супруга били су у својој кући у војној бази када су отети.

Николас Мадуро

Свијет

Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

Он је за АП рекао да је тамо изведена отмица предсједника и прве даме земље.

Nikolas Maduro

Venecuela

