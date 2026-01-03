Ухваћени на спавању: Ево како је ухапшен Мадуро и његова супруга

03.01.2026
16:17
Коментари:2
Америчка телевизија „Си-Ен-Ен“ јавила је да су предсједник Венецуеле Николас Мадуро и његова супруга ухапшени у њиховој спаваћој соби.
Позивајући се на два неименована извора, телевизија наводи да су "они ухваћени на спавању".
Према ријечима лидера владајуће странке земље, Нахума Фернандеза, предсједник и његова супруга били су у својој кући у војној бази када су отети.
Свијет
Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци
Он је за АП рекао да је тамо изведена отмица предсједника и прве даме земље.
