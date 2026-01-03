Logo
Има ли држављана БиХ у Венецуели?

03.01.2026

15:59

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Cristian Hernandez

Према доступним информацијама и подацима из дипломатских извора, у Венецуели нема значајне заједнице нити регистроване групе држављана Босне и Херцеговине који тамо стално живе.

БиХ нема амбасаду у Венецуели, нити Венецуела има своју амбасаду у БиХ. Статистике и званични пописи, попут оних о бх. дијаспори, не спомињу ову јужноамеричку државу као дестинацију с примјетним па ни било каквих бројем бх. држављана.

Иако је теоретски могућ боравак појединаца, на примјер због туризма или специфичних пословних уговора, не постоје докази о постојању било какве организоване или веће групе људи из БиХ на том подручју.

Хрватска и Србија

Ситуација је другачија када су у питању сусједне земље. Тако у Венецуели постоји мала хрватска заједница која броји око 5.000 особа хрватског поријекла.

С друге стране, од свих земаља из овог дијела свијета (простор бивше Југославије), Србија је једина која има физичку амбасаду у Венецуели.

Николас Мадуро

Свијет

Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

Према подацима доступним на интернету, амбасада Србије у Каракасу, којом управља амбасадорка Катарина Андрић, представља једино стално дипломатско представништво из нашег региона на тој територији.

Занимљиво, ове двије земље имају и међусобни безвизни режим.

Због непостојања сопственог представништва, грађани БиХ који се евентуално нађу у Венецуели најчешће су упућени на дипломатске канале у сусједним државама или на сарадњу са Министарством спољних послова БиХ.

Војна интервенција

Подсјетимо, Венецуела је јутрос постала поприште једне од најдиректнијих војних интервенција у модерној историји.

Према потврђеним информацијама, елитне америчке јединице (Делта Форце) извеле су муњевиту операцију у Каракасу. Предсједник САД Доналд Трамп званично је објавио да је венецуелански предсједник Николас Мадуро заробљен заједно са супругом и уклоњен из земље.

Главни град су потресле снажне експлозије, дио града је остао без струје, а венецуеланска влада је прогласила ванредно стање, описујући догађаје као „бруталну војну агресију“.

