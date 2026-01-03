Има ли држављана БиХ у Венецуели?

03.01.2026
Према доступним информацијама и подацима из дипломатских извора, у Венецуели нема значајне заједнице нити регистроване групе држављана Босне и Херцеговине који тамо стално живе.
БиХ нема амбасаду у Венецуели, нити Венецуела има своју амбасаду у БиХ. Статистике и званични пописи, попут оних о бх. дијаспори, не спомињу ову јужноамеричку државу као дестинацију с примјетним па ни било каквих бројем бх. држављана.
Иако је теоретски могућ боравак појединаца, на примјер због туризма или специфичних пословних уговора, не постоје докази о постојању било какве организоване или веће групе људи из БиХ на том подручју.
Ситуација је другачија када су у питању сусједне земље. Тако у Венецуели постоји мала хрватска заједница која броји око 5.000 особа хрватског поријекла.
С друге стране, од свих земаља из овог дијела свијета (простор бивше Југославије), Србија је једина која има физичку амбасаду у Венецуели.
Према подацима доступним на интернету, амбасада Србије у Каракасу, којом управља амбасадорка Катарина Андрић, представља једино стално дипломатско представништво из нашег региона на тој територији.
Занимљиво, ове двије земље имају и међусобни безвизни режим.
Због непостојања сопственог представништва, грађани БиХ који се евентуално нађу у Венецуели најчешће су упућени на дипломатске канале у сусједним државама или на сарадњу са Министарством спољних послова БиХ.
Подсјетимо, Венецуела је јутрос постала поприште једне од најдиректнијих војних интервенција у модерној историји.
Према потврђеним информацијама, елитне америчке јединице (Делта Форце) извеле су муњевиту операцију у Каракасу. Предсједник САД Доналд Трамп званично је објавио да је венецуелански предсједник Николас Мадуро заробљен заједно са супругом и уклоњен из земље.
Главни град су потресле снажне експлозије, дио града је остао без струје, а венецуеланска влада је прогласила ванредно стање, описујући догађаје као „бруталну војну агресију“.
