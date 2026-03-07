Нове исповијести у подкасту „Ако ћутимо, оне су саме“: Наставак серијала о борби жена против насиља

Извор:
07.03.2026
10:33
Поводом Међународног дана жена, компанија м:тел доноси наставак подкаста „Ако ћутимо, оне су саме“, у којем се кроз личне исповијести жена које су преживјеле насиље отвара важан друштвени разговор о овом проблему.
„Осми март није само један дан у години када се сетимо жена. Осми март нису само поклони и цвеће. Осми март је дан када треба да се подсетимо да је брига о женама и заштита њих одлука и став. То је дан када треба да се подсетимо да постоје стварне жене које имају стварне проблеме и које живе у стварном насиљу. Ми смо изабрали да не ћутимо и настављамо са подкастом ‘Ако ћутимо, оне су саме’“, поручила је Јелена Триван, генерална директорка компаније м:тел, најављујући наставак серијала.
У новој епизоди подцаста говори се о причи жене која је годинама трпјела психичко, физичко и економско насиље. Насиље је почело још током трудноће, а први пут је претучена када је њена беба имала само четири мјесеца. Упркос образовању, послу и сопственом дому, нашла се у зачараном кругу насиља из којег није било лако изаћи.
Из тог брака отишла је када је њена кћерка имала три године. Тада је пријавила насиље и започела нову борбу - борбу са институцијама. Њена прича, нажалост, још увијек није завршена. Судски поступци и даље трају. Због безбједности, идентитет саговорнице у подкасту је заштићен, али њена прича остаје важна, као свједочанство кроз шта пролазе многе жене и као подсјетник да подршка друштва може бити пресудна да насиље престане.
Прва епизода из новог циклуса подкаста биће емитована у суботу, 7. марта 2026. године у 20 часова на Јутјуб каналу компаније м:тел.
