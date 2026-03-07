Смијењен Џермин Пашић

07.03.2026
09:16
Коментари:1
Тужилац Тужилаштва БиХ Џермин Пашић смијењен је са позиције шефа Одсјека за организовани криминал због сумње да је злоупотребљавао истрагу у Скај предметима.
Пашић је био један од двојице замјеника главног државног тужиоца који је руководио овим одјелом, а формално је био шеф три одсјека у ПОК-у и то Одсјека за организовани криминал, Одсјека за тероризам и Одсјека за кријумчарење људи и трговину људима. Пашић је смијењен у петак, али, како сазнаје Истрага, није примио Рјешење о разрјешењу, наредивши својим сарадницима да не преузимају никакве ате док он не буде на послу. Стога је о смјени усмено обавијештен. Према Рјешењу, Џермин Пашић је распоређен у Одјел за ратне злочине.
Канцеларија дисциплинског тужиоца већ раније је формирала предмет против Џермина Пашића због случаја “забиљешке”. Због скривања забиљешки у којима је наведено да је примио мито од чланова Шкаљарског клана, Тужилаштво Босне и Херцеговине је формирало и кривични предмет против државног тужиоца Џермина Пашића.
Џермин Пашић је, наиме, сакрио двије забиљешке у којима је наведено да су му чланови криминалне групе Санија Ал Мурде, приликом испитивања у Тужилаштву БиХ, у присуству адвоката рекли да су њему, преко адвоката Мирсада Црновршанина, укупно дали око 1,5 милиона марака да се предмет “Старт” “заврши”. У контексту примања мита помињу се још Дубравко и Аљоша Чампара и мостарски бизнисмен Сенад Кевељ.
Пашић је идентично поступио и шест мјесеци касније, након што је ухапсио мостарског бизнисмена Адиса Ђонку у оквиру истраге у предмету Старт.
“Службену забиљешку број: Т20 0 КТО 0023369 22 од 24.06.2025. године са ознаком степена тајности “Интерно”, о обављеном разговору са осумњиченим Адисом Ђонком, која је сачињена на околности ангажовања адвоката Мирсада Црновршанина као браниоца у том предмету за износ од 100.000,00 КМ, те давање износа од 1.000.000,00 КМ као наводне позајмице Сенаду Кевељу, како би исти преко Дубравка и Аљоше Чампара “завршио” повољнији положај осумњиченом у предмету утицајем и давањем дара Џермину Пашићу, а коју службену забиљешку су потписали Џермин Пашић и Мерсудин Омерхоџић, иако је био свјестан да наведена службена забиљешка садржи податке и чињенице које могу имати обиљежје кривичног дјела и које је потребно даље провјерити, држао у свом сефу закључану чак и након периода када му је предмет изузет од даљег рада и исту није прослиједио главном тужиоцу нити предложио отварање новог предмета како би се провјерили наводи осумњиченог Адиса Ђонке о незаконитим радњама, нити је исту евидентирао на било који начин у евиденције Тужилаштва БиХ, те иако је био свјестан да у Тужилаштву БиХ постоји формиран предмет под бројем: Т20 0 КТКВ 0026833 25, у којем Дубравко Чампара има улогу учесника у догађају, и свјестан да се садржај службене забиљешке односи на наводне незаконите радње односно кривична дјела почињена од стране Дубравка Чампаре, исту није доставио на постојећи спис број: Т20 0 КТКВ 0026833 25 нити је о томе обавијестио поступајуће тужиоце из тужилачког тима, све у намјери да прибави корист за Мíрсада Црновршанина, Дубравка Чампару, Аљошу Чампару, Сенада Кевељу и себе, у виду неформирања предмета у Тужилаштву БиХ, те је на службену забиљешку ставио ознаку тајности “Интерно”,супротно члану 18. Правилника о заштити тајних података у Тужилаштву БиХ и члану 18. Упутства о раду са тајним подацима у судским и тужилачким поступцима у БиХ, у којима је наведено да се подаци не смију означавати степеном тајности ради·прикривања извршења кривичног дјела, прикривања прекорачења или злоупотребе овлашења или прикривања било какве незаконитости. Дакле, исти је користио функцију тужиоца са циљем да прибави корист,усљед чега се по наведеној службеној забиљешци није поступало или није благовремено поступало, а све како би прибавио корист за себе,Мирсада Црновршанина, Дубравка Чампару, Аљошу Чампару и Сенада Кевељу у виду неформирања предмета у Тужилаштву БиХ по пријави Адиса Ђонке, чиме је починио дисциплински прекршај из члана 57.став 1. тачка б) Закона о ВСТС-Кориштење функције тужиоца како би се прибавила корист за себе или друга лица“, наведено је у пријави против Џермина Пашића.
Према информацијама Истраге, један од чланова криминалне групе Санија Ал Мурде свједочио је пред тужиоцима како га је Џермин Пашић тјерао да за свог браниоца узме адвоката Мирсада Црновршанина, бившег радника Тужилаштва БиХ. У питању су чланови криминалне групе ухапшени у предмету Старт. Подсјећамо, тужилац Џермин Пашић је “отео” колегама из Тужилаштва КС дио предмета Старт. У надлежности кантона су остали Ибрахим Хаџибајрић и његова сарадница Алма Дестановић, док је Тужилаштво БиХ преузело кривично гоњење Елмедина Каришика, Сеида Хаџибајрића, Емине Рого и дугих сарадника вође Шкаљарског клана Санија Ал Мурде којег тужилац Пашић “није стигао ухапсити”.
Пашић је пропустио ухапсити и Ал Мурдину полусестру Барбару Пекић, затим граничног полицајца Немању Ногоштића, требињског бизнисмена Ненада Црногорца, адвоката Бојана Веселиновића и многе друге чланове ове криминалне групе коју је, наводно, истраживао. Иако је био главни дистрибутер Скај телефона и човјек који је давао правне савјете Ал Мурди, Пашић никад није ухапсио адвоката Веселиновића којег је користио као, наводни, извор информација о криминалу Ал Мурдине групе.
Али, ово није једини Sky предмет у којем је Пашић сумњиво поступао. У наредним данима ћемо објавити детаље из неколико предмета у којима је Пашић прикривао одређене криминалне групе повезане са Шкаљарским кланом.
