Поново прекинута сједница Дома народа

Сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ поново је прекинута због недостатка кворума, и то прије гласања о дневном реду.
Предсједавајући Дома народа Кемал Адемовић отворио је наставак 18. сједнице Дома која је већ прекинута крајем јануара, међутим, након његовог обраћања услиједиле су дискусије о повреди пословника.
Драган Човић (ХДЗ) из Клуба Хрвата и Никола Шпирић (СНСД) из Клуба Срба у се противили да се гласа о допунама дневног реда које су предложене још у јануару.
С друге стране бошњачки делегати и Ненад Вуковић, делегат ПДП-а у Дому народа инсистирали су на томе да се гласа о допунама дневног реда.
Након тога, затражене ја пауза од пола сата, а послије паузе у салу су се вратила петорица делегата из Клуба Бошњака, један из Клуба Хрвата и два делегата из Клуба Срба.
За данас је заказана и нова хитна сједница на којој ће се разматрати измјене и допуне Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.
