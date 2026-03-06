Logo
Large banner

Поново прекинута сједница Дома народа

Аутор:

АТВ

06.03.2026

14:32

Коментари:

0
Поново прекинута сједница Дома народа
Фото: Srna

Сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ поново је прекинута због недостатка кворума, и то прије гласања о дневном реду.

Предсједавајући Дома народа Кемал Адемовић отворио је наставак 18. сједнице Дома која је већ прекинута крајем јануара, међутим, након његовог обраћања услиједиле су дискусије о повреди пословника.

Драган Човић (ХДЗ) из Клуба Хрвата и Никола Шпирић (СНСД) из Клуба Срба у се противили да се гласа о допунама дневног реда које су предложене још у јануару.

С друге стране бошњачки делегати и Ненад Вуковић, делегат ПДП-а у Дому народа инсистирали су на томе да се гласа о допунама дневног реда.

аутопут

Економија

Пријети обустава градње ауто-пута у БиХ

Након тога, затражене ја пауза од пола сата, а послије паузе у салу су се вратила петорица делегата из Клуба Бошњака, један из Клуба Хрвата и два делегата из Клуба Срба.

За данас је заказана и нова хитна сједница на којој ће се разматрати измјене и допуне Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дом народа

Dom naroda BiH

sjednica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Протести у Сарајеву

БиХ

Девети протести у Сарајеву: Ово су захтјеви студената

4 ч

0
Нермин Никшић поднио кривичну пријаву против Себије Изетбеговић

БиХ

Нермин Никшић поднио кривичну пријаву против Себије Изетбеговић

5 ч

0
Симић: Приход од РТВ таксе не би требало да се дијели, не желимо да дајемо новац Сарајеву

БиХ

Симић: Приход од РТВ таксе не би требало да се дијели, не желимо да дајемо новац Сарајеву

6 ч

0
Цвијановић са Трамповим секретаром за економију

БиХ

Цвијановић са Трамповим секретаром за економију: Фокус на економским темама

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

16

09

Захарова: Европа у стадијуму апсолутног лудила и самоубиства, ситуација се због Ирана мијења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner