Драматично упозорење РХМЗ: Могуће повреде и блокаде

Извор:
АТВ
03.01.2026
17:21
РХМЗ Србије од суботе ујутро не престаје да ниже упозорења, а чини се да је ових дана пред нама један опаки зимски сценарио!
Како су најавили, од 4. до 7. јануара 2026. године очекују се обилне падавине у виду влажног снијега, као и локална појава ледене кише, што може изазвати озбиљне проблеме широм земље.
Према најновијем упозорењу РХМЗ, најинтензивније падавине очекују се у централном појасу земље - од западне и југозападне Србије, преко Београда, Шумадије, Поморавља и Хомоља, даље ка истоку - Тимочкој и Неготинској Крајини, и то повремено са влажним снијегом.
"Па се у недјељу, 4. јануара, очекује формирање, односно повећање сњежног покривача висине од 10 до 20 центиметара, локално и 30", додају из РХМЗ.
Такође, у истој области у недјељу у вечерњим и ноћним сатима, као и почетком сљедеће седмице, од 5. до 7. јануара, како наводе, очекује се локална појава ледене кише, док се даље повећање сњежног покривача очекује само на сјеверу и западу земље.
"Могући су проблеми у саобраћају и снабдијевању становништва животним намирницама, топлотном и електричном енергијом (могућа тотална блокада саобраћаја), могуће велике штете на преносним системима - далеководима, повреде пјешака, оштећење стабала - штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу (ломљење грана). Усљед таложења и залеђивања могуће су штете и на системима електричне жељезнице, жичарама, ТВ торњевима и другим антенским стубовима", упозорава РХМЗ.
Посебно упозорење РХМЗ је издао и за Београд због формирања сњежног покривача и ледне кише.
"У недјељу на подручју Београда облачно и хладно са влажним снијегом уз сњежни покривач висине од 10 до 20 центиметара. Почетком сљедеће седмице, од 5. до 7. јануара, очекује се и локална појава ледене кише", упозорили су.
