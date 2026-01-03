Logo
Драматично упозорење РХМЗ: Могуће повреде и блокаде

Извор:

АТВ

03.01.2026

17:21

Коментари:

0
Фото: АТВ

РХМЗ Србије од суботе ујутро не престаје да ниже упозорења, а чини се да је ових дана пред нама један опаки зимски сценарио!

Како су најавили, од 4. до 7. јануара 2026. године очекују се обилне падавине у виду влажног снијега, као и локална појава ледене кише, што може изазвати озбиљне проблеме широм земље.

645a98cac1682 Policija Srbija

Хроника

Тијело пронађено на аутобуском стајалишту

Према најновијем упозорењу РХМЗ, најинтензивније падавине очекују се у централном појасу земље - од западне и југозападне Србије, преко Београда, Шумадије, Поморавља и Хомоља, даље ка истоку - Тимочкој и Неготинској Крајини, и то повремено са влажним снијегом.

"Па се у недјељу, 4. јануара, очекује формирање, односно повећање сњежног покривача висине од 10 до 20 центиметара, локално и 30", додају из РХМЗ.

Никад драматичније упозорење РХМЗ

Такође, у истој области у недјељу у вечерњим и ноћним сатима, као и почетком сљедеће седмице, од 5. до 7. јануара, како наводе, очекује се локална појава ледене кише, док се даље повећање сњежног покривача очекује само на сјеверу и западу земље.

Ilu-sat-030925

Наука и технологија

Планета се мијења: Дан више неће трајати 24 сата

"Могући су проблеми у саобраћају и снабдијевању становништва животним намирницама, топлотном и електричном енергијом (могућа тотална блокада саобраћаја), могуће велике штете на преносним системима - далеководима, повреде пјешака, оштећење стабала - штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу (ломљење грана). Усљед таложења и залеђивања могуће су штете и на системима електричне жељезнице, жичарама, ТВ торњевима и другим антенским стубовима", упозорава РХМЗ.

Посебно упозорење за Београд

Посебно упозорење РХМЗ је издао и за Београд због формирања сњежног покривача и ледне кише.

Николас Мадуро

Свијет

''Огласио се'' Николас Мадуро: Наметање колонијалног рата

"У недјељу на подручју Београда облачно и хладно са влажним снијегом уз сњежни покривач висине од 10 до 20 центиметара. Почетком сљедеће седмице, од 5. до 7. јануара, очекује се и локална појава ледене кише", упозорили су.

невријеме

Вријеме

Снијег

Србија

