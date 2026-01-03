Земљотрес у Србији

Извор:
Телеграф
03.01.2026
09:46
Земљотрес магнитуде 2,1 јединица Рихтерове скале регистрован је јутрос у региону мјеста Жагубица, објавио је Републички сеизмолошки завод.
У објави се наводи да је до земљотреса дошло јутрос у 4.29 часова.
Земљотреси оваквог интензитета не могу изазвати оштећења на објектима у епицентралној области.
