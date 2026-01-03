Logo
Земљотрес у Србији

Извор:

Телеграф

03.01.2026

09:46

Земљотрес у Србији
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 2,1 јединица Рихтерове скале регистрован је јутрос у региону мјеста Жагубица, објавио је Републички сеизмолошки завод.

У објави се наводи да је до земљотреса дошло јутрос у 4.29 часова.

bijela kuća-11092025

Свијет

Бијела кућа потврдила да су покренути напади на Венецуелу

Земљотреси оваквог интензитета не могу изазвати оштећења на објектима у епицентралној области.

