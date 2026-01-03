Logo
Бијела кућа потврдила да су покренути напади на Венецуелу

СРНА

03.01.2026

09:35

Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Бијела кућа потврдила је да су Сједињене Државе покренуле ваздушне ударе на Венецуелу.

Из Амбасаде САД у Каракасу су позвали Американце да не путују у Венецуелу.

Америчке ваздухопловне власти забраниле су комерцијалне летове у ваздушном простору Венецуеле због, како је наведено, текуће војне активности, преноси "Фокс њуз".

Најмање седам експлозија је забиљежено око два часа ујутру по локалном времену у Каракасу, кога су ниско надлијетали авиони.

Из Владе Венецуеле саопштено је да напади на Каракас имају за циљ "отимање стратешких ресурса Венецуеле, посебно нафте и минерала" и "насилно рушење политичке независности нације".

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро прогласио је "стање спољне узбуне на цијелој територији земље" и наредиио да се сви планови националне одбране спроведу "у одговарајућем тренутку и под одговарајућим околностима".

