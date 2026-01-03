Бијела кућа потврдила да су покренути напади на Венецуелу

Извор:
СРНА
03.01.2026
09:35
Бијела кућа потврдила је да су Сједињене Државе покренуле ваздушне ударе на Венецуелу.
Из Амбасаде САД у Каракасу су позвали Американце да не путују у Венецуелу.
Америчке ваздухопловне власти забраниле су комерцијалне летове у ваздушном простору Венецуеле због, како је наведено, текуће војне активности, преноси "Фокс њуз".
Најмање седам експлозија је забиљежено око два часа ујутру по локалном времену у Каракасу, кога су ниско надлијетали авиони.
Из Владе Венецуеле саопштено је да напади на Каракас имају за циљ "отимање стратешких ресурса Венецуеле, посебно нафте и минерала" и "насилно рушење политичке независности нације".
Предсједник Венецуеле Николас Мадуро прогласио је "стање спољне узбуне на цијелој територији земље" и наредиио да се сви планови националне одбране спроведу "у одговарајућем тренутку и под одговарајућим околностима".
