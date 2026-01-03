Logo
Скините флеке са одјеће уз помоћ само једног средства: Сви га имамо у кући

Извор:

Крстарица

03.01.2026

09:21

Скините флеке са одјеће уз помоћ само једног средства: Сви га имамо у кући
Фото: Pexels

Понекад детерџент може да остави трагове на одјећи, а стручњаци за чишћење открили су како да их једноставно уклоните.

Ако преоптеретите веш машину, детерџент се неће лијепо растворити у води. Умјесто тога, може завршити на одјећи у облику бијелих или плавих мрља, воштаног трага или круте текстуре.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Република Српска

Випотник: Проблем загађења ваздуха рјешавати системски

Можда сте мислили да је флеке од детерџента немогуће уклонити, али постоји природно и јефтино средство које сви имамо у кући – алкохолно сирће.

Стручњаци су за „Тхе Сун“ објаснили:

“Мрље од детерџента за веш могу да се појаве ако детерџент није правилно испран. Срећом, прилично је лако уклонити ове врсте мрља. Да бисте уклонили флеке с одјеће, помијешајте једну шољицу сирћета с четвртином шоље воде у судопери. Ставите запрљани одјевни предмет у отопину и утрљајте тканину саму о себе како бисте очистили детерџент.”

Паре, марке

БиХ

Пензионери нестрпљиво чекају поштара: У понедјељак исплата пензија

Овај метод уклањања трагова детерџента с одјеће ефикасан је, природан и штеди новац. Довољно је да пустите да одјећа одстоји у раствору сирћета и воде сат времена, а затим је оперете у машини – саму или с неколико других одјевних предмета. Кључно је да не преоптеретите машину, како би детерџент могао у потпуности да се испере из тканине.

Ако вас муче мрље од прашка за веш, пробајте овај трик – алкохолно сирће за флеке може бити право откриће, сваку флеку с одјеће скида као магијом.

