Русија објавила снимак лета бомбардера изнад Балтика, Финска упозорава

Извор:
Агенције
24.01.2026
08:56
Коментари:0
Руско министарство одбране објавило је у петак, 23. јануара, видео који приказује два далекометна бомбардера Ту-22М3 у, како наводе, "планираном лету“ изнад неутралних вода Балтичког мора.
Из Москве су поручили да се лет одвијао у потпуности у складу с међународним правом, пише Euronews.
У саопштењу министарства наводи се да су бомбардере пратили борбени авиони Су-35 и Су-30 те да је лет трајао око пет сати.
"Пратњу су осигуравале посаде борбених авиона Су-35 и Су-30 Ваздушно-космичких снага. Трајање лета било је око пет сати. У одређеним фазама руте, далекометне бомбардере пратили су борбени авиони страних земаља“, стоји у саопштењу.
Bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 wykonały lot nad Morzem Bałtyckim w eskorcie myśliwców Su-35S i Su-30SM...— Tomek Niewęgłowski (@tomek525) January 23, 2026
Na niektórych odcinkach trasy, rosyjskie samoloty były śledzone przez myśliwce innych państw... pic.twitter.com/66ANltPOuV
Москва је нагласила да се сви летови руских ваздушних снага проводе у строгом складу с међународним правилима о кориштењу ваздушног простора те да се редовно одвијају изнад неутралних вода Арктика, сјеверног Атлантика, Тихог океана те Балтичког и Црног мора.
Овај догађај услиједио је само дан након што је финска обавјештајна служба упозорила да Русија и даље може представљати ризик за европске системе. У њиховом извјештају наводи се како Москва потенцијално може планирати нове нападе на подводну критичну инфраструктуру у Балтику.
На подручју Балтичког мора влада висока разина приправности још од почетка руске инвазије на Украјину у фебруару 2022. године, и то због низа напада на електроенергетске и комуникацијске линије те нафтоводе.
Посљедњи инцидент догодио се прошле године, када је Финска пресрела руски брод због сумње у саботирање подводних комуникацијских линија. Кремљ је више пута негирао оптужбе за такве нападе, а опсежне европске истраге засад нису успјеле пронаћи директне доказе који би Москву повезали с инцидентима.
Фински обавјештајни извјештај такође истиче како за Хелсинки не постоји непосредна војна пријетња, тврдећи да је Русија увелико ангажована у рату у Украјини те да нема доказа о непосредној пријетњи на другим подручјима. Међутим, упозорава се да би се безбједносна ситуација могла драстично промијенити у надолазећим мјесецима и годинама, успије ли Русија обновити или проширити своје оружане снаге.
Најновије
Најчитаније
09
10
09
00
08
56
08
47
08
41
Тренутно на програму