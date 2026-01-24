Logo
Русија објавила снимак лета бомбардера изнад Балтика, Финска упозорава

Извор:

Агенције

24.01.2026

08:56

Русија објавила снимак лета бомбардера изнад Балтика, Финска упозорава
Фото: X

Руско министарство одбране објавило је у петак, 23. јануара, видео који приказује два далекометна бомбардера Ту-22М3 у, како наводе, "планираном лету“ изнад неутралних вода Балтичког мора.

Из Москве су поручили да се лет одвијао у потпуности у складу с међународним правом, пише Euronews.

Детаљи лета

У саопштењу министарства наводи се да су бомбардере пратили борбени авиони Су-35 и Су-30 те да је лет трајао око пет сати.

"Пратњу су осигуравале посаде борбених авиона Су-35 и Су-30 Ваздушно-космичких снага. Трајање лета било је око пет сати. У одређеним фазама руте, далекометне бомбардере пратили су борбени авиони страних земаља“, стоји у саопштењу.

Москва је нагласила да се сви летови руских ваздушних снага проводе у строгом складу с међународним правилима о кориштењу ваздушног простора те да се редовно одвијају изнад неутралних вода Арктика, сјеверног Атлантика, Тихог океана те Балтичког и Црног мора.

Упозорење из Финске

Овај догађај услиједио је само дан након што је финска обавјештајна служба упозорила да Русија и даље може представљати ризик за европске системе. У њиховом извјештају наводи се како Москва потенцијално може планирати нове нападе на подводну критичну инфраструктуру у Балтику.

Напетости на Балтику

На подручју Балтичког мора влада висока разина приправности још од почетка руске инвазије на Украјину у фебруару 2022. године, и то због низа напада на електроенергетске и комуникацијске линије те нафтоводе.

Посљедњи инцидент догодио се прошле године, када је Финска пресрела руски брод због сумње у саботирање подводних комуникацијских линија. Кремљ је више пута негирао оптужбе за такве нападе, а опсежне европске истраге засад нису успјеле пронаћи директне доказе који би Москву повезали с инцидентима.

Процјена пријетње

Фински обавјештајни извјештај такође истиче како за Хелсинки не постоји непосредна војна пријетња, тврдећи да је Русија увелико ангажована у рату у Украјини те да нема доказа о непосредној пријетњи на другим подручјима. Међутим, упозорава се да би се безбједносна ситуација могла драстично промијенити у надолазећим мјесецима и годинама, успије ли Русија обновити или проширити своје оружане снаге.

