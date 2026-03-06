Ирански званичник жестоко запријетио: "Европљани ће бити легитимне мете ако то ураде"

Аутор:АТВ
06.03.2026
19:06
Коментари:0
Замјеник министра спољних послова Ирана Маџид Тахт-Раванчи рекао је да је Техеран "већ обавијестио Европљане и све остале да треба да буду опрезни и да се не мијешају у овај рат агресије против Ирана".
Упозорио је да ће, ако било која земља "придружи Америци и Израелу у агресији против Ирана, такође постати легитимна мета за иранску одмазду".
Тахт-Раванчи је за Франце24 рекао да су ирански званичници "преговарали у доброј вјери" са САД, додајући да је "посљедња рунда разговора у Женеви прошлог четвртка била успјешна", прије него што је америчка влада у суботу "уз помоћ израелског режима започела агресију против Ирана", пише Франце24.
Замјеник иранског министра спољних послова такође је потврдио да Иран напада курдске групе унутар сусједног Ирака, док постоје извјештаји да ЦИА и Мосад наоружавају те групе.
"Ако буде потребе да заштитимо наш суверенитет, сигурно ћемо то учинити", рекао је он, а преноси Мондо.
