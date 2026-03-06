Logo
Large banner

Ирански званичник жестоко запријетио: "Европљани ће бити легитимне мете ако то ураде"

Аутор:

АТВ

06.03.2026

19:06

Коментари:

0
Уништене зграде у Техерану
Фото: Tanjug/AP

Замјеник министра спољних послова Ирана Маџид Тахт-Раванчи рекао је да је Техеран "већ обавијестио Европљане и све остале да треба да буду опрезни и да се не мијешају у овај рат агресије против Ирана".

Упозорио је да ће, ако било која земља "придружи Америци и Израелу у агресији против Ирана, такође постати легитимна мета за иранску одмазду".

Тахт-Раванчи је за Франце24 рекао да су ирански званичници "преговарали у доброј вјери" са САД, додајући да је "посљедња рунда разговора у Женеви прошлог четвртка била успјешна", прије него што је америчка влада у суботу "уз помоћ израелског режима започела агресију против Ирана", пише Франце24.

Замјеник иранског министра спољних послова такође је потврдио да Иран напада курдске групе унутар сусједног Ирака, док постоје извјештаји да ЦИА и Мосад наоружавају те групе.

"Ако буде потребе да заштитимо наш суверенитет, сигурно ћемо то учинити", рекао је он, а преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Израел Иран

Европа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Алармантно упозорење, новац им сада не помаже: Дубаи има свјеже хране за још само 10 дана

Свијет

Алармантно упозорење, новац им сада не помаже: Дубаи има свјеже хране за још само 10 дана

1 ч

0
Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

БиХ

Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

2 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Да ли ће Хрватска прекинути дипломатске односе са Ираном?

3 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Европа у стадијуму апсолутног лудила и самоубиства, ситуација се због Ирана мијења

4 ч

0

Више из рубрике

Алармантно упозорење, новац им сада не помаже: Дубаи има свјеже хране за још само 10 дана

Свијет

Алармантно упозорење, новац им сада не помаже: Дубаи има свјеже хране за још само 10 дана

1 ч

0
Рањен син министра финансија Израела током операције против Хезболаха

Свијет

Рањен син министра финансија Израела током операције против Хезболаха

3 ч

0
Још једна држава у Персијском заливу "затвара славину": Кувајт почео са смањењем производње нафте

Свијет

Још једна држава у Персијском заливу "затвара славину": Кувајт почео са смањењем производње нафте

3 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Да ли ће Хрватска прекинути дипломатске односе са Ираном?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Лото резултати 19. кола: Седам срећника добило по 14.000 КМ

20

27

Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

20

27

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

20

25

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

20

20

Снажан земљотрес погодио Бугарску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner