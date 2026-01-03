У земљотресу повријеђено 12 људи

Извор:
Дванаест људи је повријеђено у мексичкој пријестоници усљед земљотреса магнитуде 6,5 степени по Рихтеровој скали, саопштила је градоначелник Мексико Ситија Клара Бругада.
"Усљед земљотреса пало је неколико електроводова и оборено је више стабала. Пријављен је и нестанак струје у више насеља", написала је она на "Иксу".
Мексичка национална сеизмолошка служба саопштила је јуче да је земљотрес јачине 6,5 степени погодио јужну државу Гереро.
Потрес се осјетио и у државама Морелос, Халиско, Оахака, Табаско и Колима.
