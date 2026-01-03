Logo
У земљотресу повријеђено 12 људи

Извор:

СРНА

03.01.2026

08:42

У земљотресу повријеђено 12 људи
Фото: Pixabay

Дванаест људи је повријеђено у мексичкој пријестоници усљед земљотреса магнитуде 6,5 степени по Рихтеровој скали, саопштила је градоначелник Мексико Ситија Клара Бругада.

"Усљед земљотреса пало је неколико електроводова и оборено је више стабала. Пријављен је и нестанак струје у више насеља", написала је она на "Иксу".

Мексичка национална сеизмолошка служба саопштила је јуче да је земљотрес јачине 6,5 степени погодио јужну државу Гереро.

Потрес се осјетио и у државама Морелос, Халиско, Оахака, Табаско и Колима.

Тагови:

Мексико

Земљотрес

