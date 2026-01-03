Огласио се власник бара у којем је у новогодишњој ноћи погинуло 47 људи

Извор:
Агенције
03.01.2026
08:09
Коментари:0
Власник бара у Швајцарској у којем се десио стравичан пожар за новогодишњу ноћ прекинуо је ћутање те је у изјави за швајцарске медије кратко коментарисао цијели случај.
Он и његова супруга испитани су као свједоци, а раније су медији саопштили да је властима обећао пуну сарадњу на откривању узрока пожара у којем је погинуло 47 људи.
Друштво
На сјеверу Српске јака киша која прелази у снијег; У Херцеговини пљускови
У међувремену, он је дао изјаву за швajцарски медиј 20 Minuten те је рекао да је потресен свиме што се десило.
- Не можемо ни спавати ни јести, сви смо јако болесни. Учинићемо све што можемо да помогнемо у расвјетљавању узрока. Чинимо све што је у нашој моћи. Укључени су и наши адвокати - навео је.
Ресторан је водио заједно са супругом. Она је била присутна на мјесту несреће и задобила је опекотину на руци, али је већ пуштена из болнице.
Такође, он је навео да су инспекције раније прегледале објекат.
Свијет
Руска ПВО оборила 22 украјинска дрона
- Објекат је три пута прегледан у посљедњих 10 година. Све је урађено по прописима. Сада се не осјећам добро - рекао је власник.
Јавно тужилаштво Валаиса покренуло је кривичну истрагу – не против једне или више особа, већ ради истраге узрока трагичне несреће, како је више пута нагласила главна државна тужитељка Беатрис Пило.
Брачни пар је преузео власништво над рестораном 2015. године. Такође, власници су ресторана у Ленсу те ресторана с хамбургерима у Монтани.
Регион
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму