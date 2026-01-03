Logo
Појачана фреквенција возила на излазу из БиХ

Извор:

АТВ

03.01.2026

Гужва на излазу из БиХ ГП Градишка
Фото: АМС РС

На ГП Градшка, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Велика Кладуша, Изачић, Орашје и Свилај појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ. На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштио је АМС Српске.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

- Од 2. децембра 2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила - наводи се у саопштењу.

