Појачана фреквенција возила на излазу из БиХ

Извор:
АТВ
03.01.2026
07:58
Коментари:0
На ГП Градшка, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Велика Кладуша, Изачић, Орашје и Свилај појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ. На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштио је АМС Српске.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
- Од 2. децембра 2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила - наводи се у саопштењу.
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Економија
12 ч0
Свијет
13 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму