Logo
Large banner

Борба за здравље и даље траје, али се Лејла Ибрекић не предаје

Извор:

АТВ

02.01.2026

19:40

Коментари:

0
Борба за здравље и даље траје, али се Лејла Ибрекић не предаје
Фото: АТВ

Лејла Ибрекић је рођена у потпуности здрава. 2015. године мијења се све. У најљепшим годинама остала је без слуха и на другој години факултета морала је направити паузу.

Борба за здравље и даље траје и Лејла се не предаје.

"Од 2015. године кад сам се вратила са мора нисам чула добро и отишла сам код породичног љекара, било је нешто мутно, он је испрао ухо и када је испрао онда је видио да је упала уха и са тим је настала вртоглавица, зујање у уху и са тим су кренули проблеми", прича Лејла.

Уз подршку млађе сестре, одлучила је да се посвети креативном раду. Отиснула се у свијет креативности и почела израђивати накит за одрасле, али и за дјецу. Њене наруквице, ланчићи одишу веселим бојама, а истовремено су елегантни и уникатни.

"Имала је неког материјала код себе и онда сам и ја још неког материјала купила и гледала сам код неких других људи како они праве, тако сам и ја кренула са тим. У почетку сам почела правити за дјевојке жене и за дјецу, сада сам проширила асортиман и за мушкарце", каже она.

По струци је дипломирани инжењер анималне производње, али још увијек не може пронаћи стално запослење које би олакшало живот њој и њеној породици. Када је остала без слуха, само породица и неколико пријатеља нису јој окренули леђа. Лејлина мајка каже да су заједно у овој борби и да неће одустати.

"Све мајке које имају дјецу гдје су уграђени кохеларни импланти морају да се удруже, да се направи једно јаче удружење, да се о томе говори, да та дјеца имају права", каже Азира Ибрекић, Лејлина мајка.

Кроз сузе, мајка поручује да сва дјеца која имају неки здравствени хендикеп не смију бити изолована и заборављена.

"Ја бих вољела да се и код нас у Републици Српској више поведе рачуна. За њену болест требало би се некако да се заштите ти људи, то је хумано, то је најосновније што ми сви који смо здрави да омогућимо", каже Азира.

Иако не чује свијет онако како га већина чује, она га осјећа и доживљава снажније него многи. Њена прича показује да чак у најтежим тренуцима можемо пронаћи љепоту и свјетлост.

Подијели:

Тагови:

Лејла Ибрекић

oštećenje sluha

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Марићи се „живи сахранили“, па направили фешту за 200 људи

Друштво

Марићи се „живи сахранили“, па направили фешту за 200 људи

2 ч

0
Брачни пар Милошевић дјеци уљепшава празнике: Скоро три деценије спремају пакетиће за најмлађе

Друштво

Брачни пар Милошевић дјеци уљепшава празнике: Скоро три деценије спремају пакетиће за најмлађе

2 ч

0
Респираторни вируси у порасту, симптоми благи, опоравак брз

Друштво

Респираторни вируси у порасту, симптоми благи, опоравак брз

2 ч

0
Колика ће бити цијена прасића за Божић?

Друштво

Колика ће бити цијена прасића за Божић?

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

03

Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

22

00

Богатство руских предузетника порасло за 18 милијарди долара

21

50

Студија показала: У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници

21

47

Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

21

42

За рубрику вјеровали или не: Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner