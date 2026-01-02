Logo
Large banner

У земљотресу у Мексико Ситију повријеђено 12 особа

Извор:

Агенције

02.01.2026

21:09

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Градоначелница Мексико Ситија, Клара Бругада Молина саопштила је данас да је у јаком земљотресу, који је раније данас регистрован у том граду, повријеђено 12 особа.

Бругада Молина је на мрежи Икс рекла да је "након активирања протокола за реаговање на земљотрес", пријављено да је пало пет стубова и четири дрвета у главном граду Мексика.

“Примљено је 18 пријава о нестанку струје у разним насељима. Двије структуре се процењују због ризика од урушавања, а као превентивна мјера, прегледају се 34 зграде и пет кућа”, казала је Бругада Молина.

Мексичка Национална сеизмолошка служба саопштила је раније данас да је регистрован земљотрес магнитуде 6,5 степени Рихтерове скале, са епицентром у јужној држави Гереро, на обали Тихог океана.

Потреси су се осетили и у мексичким савезним државама Морелос, Халиско, Оахака, Табаско и Колима.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Мексико

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мајка тражи сина који је дошао да прослави рођендан у бару смрти: "Ово ми је задње написао"

Свијет

Мајка тражи сина који је дошао да прослави рођендан у бару смрти: "Ово ми је задње написао"

1 ч

0
Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне

Свијет

Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне

3 ч

0
Нуклеарна електрана

Свијет

Зашто је прекинут рад нуклеарног реактора у Финској

3 ч

0
Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

Свијет

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

11

Први напад у посљедњих 35 година: Планински лав усмртио жену у Колораду

22

03

Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

22

00

Богатство руских предузетника порасло за 18 милијарди долара

21

50

Студија показала: У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници

21

47

Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner