У земљотресу у Мексико Ситију повријеђено 12 особа

Градоначелница Мексико Ситија, Клара Бругада Молина саопштила је данас да је у јаком земљотресу, који је раније данас регистрован у том граду, повријеђено 12 особа.
Бругада Молина је на мрежи Икс рекла да је "након активирања протокола за реаговање на земљотрес", пријављено да је пало пет стубова и четири дрвета у главном граду Мексика.
“Примљено је 18 пријава о нестанку струје у разним насељима. Двије структуре се процењују због ризика од урушавања, а као превентивна мјера, прегледају се 34 зграде и пет кућа”, казала је Бругада Молина.
Мексичка Национална сеизмолошка служба саопштила је раније данас да је регистрован земљотрес магнитуде 6,5 степени Рихтерове скале, са епицентром у јужној држави Гереро, на обали Тихог океана.
Потреси су се осетили и у мексичким савезним државама Морелос, Халиско, Оахака, Табаско и Колима.
