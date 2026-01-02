Logo
Респираторни вируси у порасту, симптоми благи, опоравак брз

АТВ

02.01.2026

19:28

Фото: АТВ

Кашаљ, цурење носа, бол у грлу и промуклост, само су неки од симптома вирусне инфекције. Љекари кажу да се лијечи без антибиотика, док родитељи ипак превентивно дјелују природним методама.

„Имали смо једном мало вируса, и то је то. И како сте се лијечили од вируса? Па доктор, терапија. А симптоми који су били? Мало температурице и ништа посебно. Један антибиотик, и трајало је можда два три дана.“

Само су чајеви, мед и то је то, антибиотике не прима она то неће, инјекције не користи само чајеви и мед.“

За разлику од бактеријских, вирусне инфекције се не могу лечити антибиотицима.

Природни пут лијечења вирусних инфекција подразумијева мировање, повећан унос течности, као и витамина и минерала који доказано помажу да се организам избори са инфекцијом.

"Праћено је температуром или без температуре. Температуре већином трају два до три дана, и температуре су до 38 степени, са болом грла који траје два до три дана цурење носа, запушености носа, промуклости. Симптоматска је терапија, врло брзо пролази мало јесте досадно али је симптоматска и већином је потребно два до три дана пет да се потпуно опоравите. Терапија је без антибиотика, симптоматска терапија што више текућине, витамина Ц, тоалета носа и самим тим оздрављење је брзо", каже Дијана Ђерић, специјалиста породичне медицине.

Поред тога што љекари савјетују редовне контроле и праћење симптома, наглашавају и важност хигијене и здравих навика у колективима, како би се смањило ширење инфекција.

