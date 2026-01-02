Logo
Упозорење за возаче: Дуге колоне на више граничних прелаза

02.01.2026

17:59

Коментари:

0
Упозорење за возаче: Дуге колоне на више граничних прелаза
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток, Козарска Дубица, Костајница, Градина, Градишка, Брод и Орашје дуге су колоне путничких возила на излазу из БиХ, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.

Из АМС-а наводе да је на граничним прелазима Шепак, Зупци, Каракај и Делеуша појачана фреквенција путничких возила на улазу у БиХ.

На осталим граничним прелазима промет путничких возила је појачан, али су задржавања до 30 минута.

АМС РС

Гранични прелаз

gužva

