Упозорење за возаче: Дуге колоне на више граничних прелаза

02.01.2026
17:59
Коментари:0
На граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток, Козарска Дубица, Костајница, Градина, Градишка, Брод и Орашје дуге су колоне путничких возила на излазу из БиХ, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
Из АМС-а наводе да је на граничним прелазима Шепак, Зупци, Каракај и Делеуша појачана фреквенција путничких возила на улазу у БиХ.
На осталим граничним прелазима промет путничких возила је појачан, али су задржавања до 30 минута.
Хроника
4 ч0
Регион
4 ч0
Друштво
4 ч2
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
03
22
00
21
50
21
47
21
42
Тренутно на програму