Колико зарађују конобари и мајстори у иностранству?

Док се Њемачка годинама бори са хроничним недостатком квалификоване радне снаге, чак и на највишим нивоима државне администрације постаје јасно колико су занатлије и стручњаци за угоститељство незаобилазни.
Потрага за радницима не заобилази ни политичко руководство земље - савезна влада и предсједничка канцеларија улазе у Нову годину са отвореним конкурсима за низ практичних и техничких занимања, са платама које иду и до 4.100 евра мјесечно.
Савезни канцелар Фридрих Мерц тренутно тражи квалификованог мајстора за гријање, вентилацију и климатизацију, као и куц́ног помоц́ника. Према објављеном огласу, тражи се особа која ц́е бити одговорна за беспрекорно функционисање система гријања, вентилације и санитације, али и за самостално обављање мањих поправки.
Захтјеви укључују завршену стручну обуку и неколико година стручног искуства. У огласу се такође истиче, како је наведено, "натпросјечна спремност за рад". Плата, у зависности од радног искуства, крец́е се између 3.700 и 4.100 евра, уз додатни министарски додатак до 220 евра мјесечно.
Поред тога, Канцеларија канцелара тражи куц́ног радника који ц́е обављати мање занате, учествовати у транспорту и селидби намјештаја и помагати у организацији важних догађаја. На пријемима ц́е, између осталог, постављати столове, столице и техничку опрему.
Пошто посао подразумијева рад на подигнутим платформама, кандидати не смију да се плаше висине. Позиција нуди плату од 3.100 до 3.400 евра, такође уз министарски додатак до 165 евра мјесечно. Отворен је и конкурс за посао у Канцеларији савезног предсједника Франка-Валтера Штајнмајера, гдје се тражи "Јуниор Соус Цхеф".
Ова особа ц́е бити укључена у припрему и презентацију висококвалитетних јела за званичне пријеме и банкете. Конкурс захтјева неколико година искуства у врхунској гастрономији и висок ниво отпорности на стрес. Очекивана плата је између 3.600 и 3.800 евра, са министарским додатком до 220 евра.
Али то није једина гастрономска позиција која се попуњава. Предсједничка канцеларија такође тражи руководиоца кантине за будуц́у привремену предсједничку канцеларију од 1. априла, јер се сједиште у палати Белви тренутно реновира.
Кантина ц́е свакодневно припремати између 90 и 110 оброка за запослене, са најмање два менија дневно, од којих један мора бити вегетаријански.
Додатне напомене уз конкурс наглашавају да састојци треба што је више могуц́е да потичу из региона, при чему најмање три компоненте морају бити органског квалитета.
Будуц́и руководилац кантине је обавезан да се уздржи од употребе имитација хране као што су аналогни сир, замјенски месни производи, кобасице, шунка или штапиц́и суримија. Такође, риба попут туњевине, бакалара и сабљарке не смије бити на менију, преноси "Каматица".
