Како да спремите Божићну чесницу да буде мекана и мирисна

Извор:

Krstarica

02.01.2026

14:11

Коментари:

0
Права Божићна чесница није само хљеб, она је симбол заједништва, молитва у тијесту и нада да ће наредна година бити плодна.

Многи се плаше да тијесто неће надоћи или да ће погача бити тврда. Заборави на те бриге. Уз овај провјерени метод, твоја чесница ће бити ваздушаста, мирисна и, што је најважније, направљена са љубављу. Тајна није у скупим састојцима, већ у температури воде и твојим мислима док мијесиш.

Састојци који призивају традицију

Прије него што засучеш рукаве, важно је да сви састојци буду собне температуре. Хладно брашно или јаја могу „уплашити“ квасац. За овај подухват ти не треба много, али квалитет је пресудан.

1 кг меког брашна (тип 400 је идеалан за мекоћу)

500 мл млаке воде (не вреле, да не убије квасац)

1 коцка свјежег квасца (или 2 кесице сувог)

1 кашичица шећера (да активира квасац)

2 кашичице соли

100 мл уља или истопљене масти

Новчић (добро опран и искуван)

Савјети

Шта урадити са новчићем из чеснице?

Како се мијеси права Божићна чесница

Први корак је ритуалан. У мало млаке воде размути квасац са шећером и кашиком брашна. Остави га да „крене“ – када видиш мјехуриће, то је знак да је живот у тијесту пробуђен. У дубљу посуду сипај брашно, направи удубљење у средини и додај со, уље и надошли квасац.

Сада наступа кључни тренутак. Док додајеш преосталу воду, меси лагано и стрпљиво. Тесто треба да буде глатко и да се не лепи за руке, али никако превише тврдо. Стари кажу да се чесница мијеси док те не заболе руке, јер се тако енергија преноси у хлеб. Када осетиш под прстима да је тијесто постало еластично и топло, то је то.

Не заборави новчић! Убаци га у тијесто прије финалног обликовања. Сакриј га добро, јер онај ко га пронађе, према вјеровању, имаће среће и новца цијеле године. Обликуј погачу у круг и стави је у подмазан плех. Украси је по жељи – плетеницама, крстом или симболима од теста (птице за здравље, класје за род).

Печење и ишчекивање

Пусти чесницу да одмара покривена крпом бар 30 минута пре печења. Она мора да „дише“. Премажи је жуманцетом за онај неодољиви златни сјај. Пеци је у загријаној рерни на 200 степени, а затим смањи на 180. Када кухиња замирише на дом, а кора добије боју старог злата, права Божићна чесница је готова.

Док пара излази из врућег хљеба, а руке твојих најмилијих траже свој комад среће, схватићеш да је овај труд вредео сваког минута. Не чекај следећу годину – припреми брашно и воду, и унеси магију празника у свој дом већ сада, преноси Крстарица.

