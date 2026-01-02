Logo
Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша

Извор:

СРНА

02.01.2026

12:23

Фото: Уступљена фотографија

Обилније сњежне падавине уз брзо формирање и раст сњежног покривача очекују се у Републици Српској од недјеље, 4. јануара, осим на југу, гдје ће падати киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

До понедјељка, 5. јануара, у брдско-планинским предјелима очекује се до 50 центиметара снијега, а јак вјетар ствараће сњежне наносе и вијавице.

У осталим предјелима очекује се од десет до 30 центиметара снијега, највише на југоистоку, а мањи сњежни покривач биће на крајњем сјеверозападу.

Снијег у подгорици

Регион

У Подгорици пада снијег

У понедјељак ће падавине бити слабије уз мањи раст сњежног покривача, а нове се очекују у уторак, 6. јануара.

На југу Херцеговине јача киша очекује се од сутра увече, током недјеље и понедјељка у првом дијелу дана.

zima hladnoca

Друштво

Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

На југу Херцеговине од данас до понедјељка, 5. јануара, очекује се од 120 до 180 литара кише по метру квадратном, а локално може бити и обилнијих падавина.

"Због обилних падавина на југу могућа је појава бујичних водотокова и проблеми са оборинским водама и отицањем воде у урбаним зонама", додаје се у саопштењу.

