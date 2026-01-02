Logo
Large banner

Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

Извор:

СРНА

02.01.2026

08:31

Коментари:

0
Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

У БиХ од данас су скупље цигарете, јер је ступила на снагу одлука Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ о повећању минималне акцизе за 0,19 КМ по паклици цигарета.

Према одлуци Управног одбора УИО, минимална акциза на 1.000 комада цигарета у 2026. години износи 188,50 КМ, односно 3,77 КМ по паковању од 20 цигарета.

Прошле године минимална акциза износила је 179 КМ на 1.000 комада, односно 3,58 КМ по паковању.

Специфична акциза на цигарете остаје непромијењена и износи 1,65 КМ по паковању од 20 цигарета.

ilu-kisa-vjetar-150925

Друштво

Наранџасто упозорење од Бањалуке до Добоја

Акциза на дуван за пушење утврђена је на 80 одсто минималне акцизе на цигарете и ове године износи 150,80 КМ по килограму, док је у 2025. години износила 143,20 КМ.

Управни одбор УИО БиХ такође је донио одлуку о висини стопе компензаторне камате за период од 1. јануара до 30. јуна 2026. године. Стопа остаје непромијењена и износи 12 одсто.

Подијели:

Тагови:

Cigarete

поскупљење

UIO BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Швајцарска прогласила петодневну жалост

Свијет

Швајцарска прогласила петодневну жалост

3 ч

1
Џошуа пуштен из болнице на кућно лијечење

Остали спортови

Џошуа пуштен из болнице на кућно лијечење

3 ч

0
Кћерка Томија Лија Џоунса пронађена мртва у соби луксузног хотела

Сцена

Кћерка Томија Лија Џоунса пронађена мртва у соби луксузног хотела

4 ч

0
Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

Друштво

Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

4 ч

0

Више из рубрике

Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

Друштво

Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

4 ч

0
Наранџасто упозорење од Бањалуке до Добоја

Друштво

Наранџасто упозорење од Бањалуке до Добоја

4 ч

0
Вјеровање каже: Сутра добро пазите ко вам први улази у кућу

Друштво

Вјеровање каже: Сутра добро пазите ко вам први улази у кућу

15 ч

0
Милошевићи чувају традицију коњарства у Семберији

Друштво

Милошевићи чувају традицију коњарства у Семберији

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

11

48

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

11

42

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

11

37

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

11

35

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner