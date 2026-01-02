Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

Извор:
02.01.2026
У БиХ од данас су скупље цигарете, јер је ступила на снагу одлука Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ о повећању минималне акцизе за 0,19 КМ по паклици цигарета.
Према одлуци Управног одбора УИО, минимална акциза на 1.000 комада цигарета у 2026. години износи 188,50 КМ, односно 3,77 КМ по паковању од 20 цигарета.
Прошле године минимална акциза износила је 179 КМ на 1.000 комада, односно 3,58 КМ по паковању.
Специфична акциза на цигарете остаје непромијењена и износи 1,65 КМ по паковању од 20 цигарета.
Акциза на дуван за пушење утврђена је на 80 одсто минималне акцизе на цигарете и ове године износи 150,80 КМ по килограму, док је у 2025. години износила 143,20 КМ.
Управни одбор УИО БиХ такође је донио одлуку о висини стопе компензаторне камате за период од 1. јануара до 30. јуна 2026. године. Стопа остаје непромијењена и износи 12 одсто.
