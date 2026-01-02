Џошуа пуштен из болнице на кућно лијечење

Извор:
Спутник Србија
02.01.2026
08:16
Британски боксер Ентони Џошуа отпуштен је из болнице у Лагосу, у Нигерији, у новогодишњој ноћи, гдје је примљен након, по двоје људи, смртоносне саобраћајне незгоде.
У понедељак ујутру, Лексусов теренац у којем су се налазили Џошуа, возач, и још два путника, сударио се са паркираним камионом. У несрећи су погинула два боксерова блиска пријатеља, Сина Гами и Латиф Ајоделе.
- Ентони Џошуа је отпуштен из болнице касно у сриједу увече и сматра се способним да се опорави код куће, иако је преплављен емоцијама због губитка два блиска пријатеља - рекли су гувернери држава Лагос и Огун у саопштењу за медије.
Извор близак спортисти рекао је да ће Џошуа остати у Нигерији неколико дана и да ће се опорављати код куће.
Џошуа има професионални боксерски рекорд од 29 побједа и четири пораза. Држао је шампионске појасеве Међународне боксерске федерације (ИБФ), Свјетске боксерске асоцијације (ВБА), Свјетске боксерске организације (ВБО) и Међународне боксерске организације (ИБО).
У својој посљедњој борби, 19. децембра, Џошуа је нокаутирао блогера Џејка Пола.
