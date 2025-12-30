Logo
Трагедија: Чувена одбојкашица умрла на аеродрому, срушила се пред повратак кући

Трагедија: Чувена одбојкашица умрла на аеродрому, срушила се пред повратак кући
Фото: Pixabay

Грчки спорт завијен је у црно након вијести о изненадној смрти Маргарите Економопулу, бивше одбојкашице и потпредсједнице Управног одбора Олимпијског спортског центра у Атини (ОАКА).

Како преносе грчки медији, Маргарита се налазила на одмору на Тајланду. Трагедија се догодила на самом аеродрому, у тренутку када се спремала за повратак у родну Грчку. Несрећна дјевојка је изненада изгубила свијест и срушила се, а убрзо је констатована смрт.

Тачан узрок смрти и даље није познат и предмет је истраге.

Маргарита Економопулу рођена је 11. априла 1990. године. Током своје богате одбојкашке каријере наступала је на позицији средњег блокера, а дубок траг оставила је у бројним атинским клубовима.

Од активног играња одбојке опростила се 2022. године, након чега се посветила спортској дипломатији и раду у оквиру комплекса ОАКА.

Поводом ове велике трагедије, званичним саопштењем огласио се и Одбојкашки савез Грчке:

"Предсједник Јоргос Карабетцос, Управни одбор Одбојкашког савеза Грчке и цијела одбојкашка заједница са тугом у срцу изражавају саучешће поводом изненадне смрти Маргарите Економопулу. Одбојкашица која је играла за многе атинске клубове издахнула је на аеродрому на Тајланду, одакле се враћала са одмора", преноси Телеграф.

У саопштењу се додаје да је ова вијест стигла као "гром из ведра неба", не само за одбојку, већ и за цијели спортски свијет, с обзиром на њену високу функцију у ОАКА.

