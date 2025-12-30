Logo
Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

Извор:

СРНА

30.12.2025

12:07

Загађен ваздух у Бањалуци
У Сарајеву, Високом и Какању ваздух је веома нездрав због чега се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".

Према мјерењу у 10.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Сарајеву био је 222, у Високом 213, а у Какњу 201. Обољели од плућних и болести срца, труднице, дјеца и старији треба да избјегавају било какве активности напољу.

У Бањалуци индекс квалитета ваздуха је 177, у Тузли 186, у Тешњу 174, у Зеници 189, у Вогошћи 180, у Травнику 154, те у Маглају 171.

Ваздух у овим локалним заједницама је нездрав због чега је могућа појава појачаних симптома и интензитета болести код лица са болестима срца и дисајних органа.

Индекс квалитета ваздуха у Ливну је 111, те се сматра нездравим за осјетљиве групе становништва.

Умјерено загађен ваздух је у Мостару и Бихаћу.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

