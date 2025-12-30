Данас углавном сунчано, крајем дана понегдје могућ и слаб снијег

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано уз умјерен раст облачности, а послије подне и током ноћи могућ је слаб снијег у централним и источним подручјима.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, на ударе појачан, сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена до јака, на ударе у другом дијелу дана олујна бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од минус два до четири, на југу до 12 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Јутрос је претежно ведро, а по котлинама у централним и источним дијеловима има магле.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус 11, Гацко, Дрвар минус девет, Рудо, Зеница минус осам, Хан Пијесак, Вишеград, Бугојно минус седам, Фоча, Мркоњић Град, Сански Мост минус шест, Сребреница, Сарајево минус пет, Бањалука, Бјелашница, Приједор минус четири, Бијељина минус три, Билећа минус два, Мостар минус један и Требиње нула степени Целзијусових.
