Монструозно и болесно: Дјечаку бакљом пржили гениталије, од удараца му пукле јетра и слезина!

Извор:
Телеграф
30.12.2025
07:42
Угриновачка улица у Земуну, мирна саобраћајница која повезује срце ове општине, у четвртак увече постала је поприште злочина који по својој монструозности превазилази све забиљежене случајеве уличног насиља у посљедњој деценији.
Напад на петнаестогодишњег дечака није био обична туча, била је то планирана, садистичка тортура која је дијете довела на саму ивицу смрти, а читаву Србију оставила у стању дубоког шока.
Док се љекари боре да стабилизују виталне органе тинејџера, оперативци Трећег основног јавног тужилаштва и МУП-а склапају мозаик бруталне „сачекуше“ коју су извела маскирана лица.
Све је почело око вечерњих сати када се дјечак налазио у друштву неколико својих вршњака. Према информацијама до којих је дошао Телеграф, нападачи нису били случајни пролазници. Напад је изведен војничком прецизношћу: два аутомобила су нагло пресјекла пут групи дјеце, а из њих је излетело више НН лица са фантомкама на главама.
Питање које је претходило ужасу постало је језиви симбол београдског асфалта: „За кога навијаш?“. Док су остали дјечаци у самоодбрани и паници успјели да се разбјеже, петнаестогодишњак није био те среће.
Оно што је уследило у наредних неколико минута може се описати само као чист садизам. Нападачи су дрвеним моткама почели да задају силовите ударце дјечаку по цијелом тијелу. Међутим, бјеснило нападача није се ту зауставило.
Усљед бруталних удараца дрвеним палицама у предјелу стомака дјечаку су тешко оштећене јетра и слезина. Он је у болницу примљен са масивним унутрашњим крварењем, због чега је хитно пребачен у јединицу интензивне његе.
Кулминација звјерства догодила се када су нападачи упалили бакљу. Умјесто да је баце, користили су је као инструмент за мучење, дјечаку су намјерно нанијете тешке опекотине по ногама и гениталијама. Треће основно јавно тужилаштво у Београду хитно је покренуло истрагу. Приоритет је идентификација возила која су коришћена у нападу.
- Изузети су видео-записи са приватних кућа, продавница и градских камера дуж Угриновачке улице и свих околних праваца бјекства ка Новом Београду и Алтини. Провјерава се комуникација путем мобилних телефона у критичном периоду како би се утврдило који су бројеви били активни на тој локацији. Са лица мјеста изузети су трагови и предмети који би могли садржати биолошки материјал нападача - каже извор овог портала.
Правни стручњаци напомињу да би, због тежине повреда (јетра и слезина су витални органи), дјело могло бити преквалификовано из тешке тјелесне повреде у покушај тешког убиства.
