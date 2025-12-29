Ничу приватна гробља: Парцеле без дозволе, а покојници без евиденције

Извор:
РТС
29.12.2025
09:14
Кад локално мало гробље постане тијесно, проширује се на сусједне површине, ако је то могуће. Требало би да читав процес буде под контролом Јавног комуналног предузећа.
У пракси, међутим, ничу приватна гробља и гробнице. На најновијем у Врчину, чак се и не зна ко је сахрањен на једном мјесту.
Није ништа ново да се локално гробље шири на најближу њиву. Тако је и у Врчину, гдје је власник парцеле већ избетонирао простор за гробно мјесто. Тај посао спада у грађевинске радове и није у надлежности општинске комуналне инспекције.
"Комунална инспекција општине Гроцка је по добијању сваке пријаве излазила на лице мјеста, констатовала неправилност и исту пријаву проследила Грађевинској инспекцији на даље поступање које је у оквиру њихове надлежности", каже за РТС шеф Комуналне инспекције у Општини Гроцка Небојша Петковић.
Комунална инспекција Општине Гроцка добила је већ педесет пријава због новог гробља, а по Закону о сахрањивању и гробљима и према општинској одлуци, надлежна је за то питање.
Према тим прописима, сахрањивање се може обављати само на гробљима у употреби.
"Ако лице врши покопавање посмртних остатака ван гробља које је у употреби, предмет се просљеђује на даље поступање судији за прекршаје. Казна предвиђена законом је од 1.000 до 50.000 динара", истиче Петковић.
Уговором о куповини поменуте парцеле, одговорност је, практично, пребачена на новог власника.
"Власник парцеле који ју је продао сачинио је уговор са новим власником, односно купцем, и у изјави се оградио да он нема сазнања шта се даље на тој парцели гради и да ли се гради", указује Петковић.
Не само да је велика парцела ограђена, већ је прије 15 дана обављена и прва сахрана, о којој Врчином круже различите приче.
Једна од њих је да је покоп импровизован, како би се објелоданило да је приватно гробље отворено. Према другој верзији, сахрањен је бескућник о трошку општине, што у Општини Гроцка демантују.
Општина је у својим и матичним књигама града покушала да пронађе то лице, али је добила одговор да особа тог годишта не постоји.
Додуше, у питању је усмени одговор и општина чека званично обавјештење. Једна од верзија је да је покојник довезен из иностранства.
Гробље је земљиште које је урбанистичким плановима или одлуком општине одређено за сахрањивање. У Јавном комуналном предузећу за погребне услуге кажу да се тим планом утврђују се локација и урбанистички услови за градњу пратећих објеката.
Власник нове парцеле Влада Кузмановић каже за РТС да у Врчину нема места за сахрањивање и да је локално гробље на приватном земљишту. Каже да је седми који је купио парцелу и да ниједан власник нема дозволу за сахрањивање.
Овај случај, вјероватно, потврђује уобичајену праксу, преноси б92.
Када општина не сагради ново гробље или не откупи сусједно земљиште, гробље се прошири на приватно имање, па постане приватно, иако по закону мора да испуњава исте услове као и градско.
Друга страна приче је што гробно мјесто често достиже астрономску цијену, баш због тога што нема мјеста на старом гробљу.
