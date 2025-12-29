Logo
Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини

Извор:

СРНА

29.12.2025

08:06

Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен поздравила је добар напредак постигнут у мировним преговорима о Украјини.

Њена изјава услиједила је након "једночасовног позива" у којем је учествовала заједно с америчким и украјинским предсједницима Доналдом Трампом, Владимиром Зеленским и другим европским челницима.

- Постигнут је добар напредак, што смо поздравили. Европа је спремна наставити радити с Украјином и нашим америчким партнерима како би се тај напредак учврстио - истакла је Фон дер Лајенова.

Као кључан услов за даље кораке је навела да је најважније имати чврсте безбједносне гаранције од првог дана.

Трамп се раније синоћ састао са Зеленским у својој резиденцији Мар-а-Лаго на Флориди.

Ово је четврти састанак Трампа и Зеленског и први на Флориди.

Урсула фон дер Лајен

