Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини

Извор:
СРНА
29.12.2025
08:06
Коментари:0
Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен поздравила је добар напредак постигнут у мировним преговорима о Украјини.
Њена изјава услиједила је након "једночасовног позива" у којем је учествовала заједно с америчким и украјинским предсједницима Доналдом Трампом, Владимиром Зеленским и другим европским челницима.
- Постигнут је добар напредак, што смо поздравили. Европа је спремна наставити радити с Украјином и нашим америчким партнерима како би се тај напредак учврстио - истакла је Фон дер Лајенова.
Као кључан услов за даље кораке је навела да је најважније имати чврсте безбједносне гаранције од првог дана.
Трамп се раније синоћ састао са Зеленским у својој резиденцији Мар-а-Лаго на Флориди.
Ово је четврти састанак Трампа и Зеленског и први на Флориди.
Свијет
21 мин0
Свијет
52 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
15
08
06
07
58
07
54
07
44
Тренутно на програму