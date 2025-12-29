Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени

Извор:
Најмање 13 људи је погинуло, а десетине других се лијече од повреда након што је воз исклизнуо из шина у Мексику, саопштиле су власти. Несрећа се догодила у недјељу између градова Чивела и Низанда у јужној држави Оахака, на линији која спаја Тихи океан са Мексичким заливом.
Око 250 људи, укључујући 241 путника и девет чланова посаде, било је у возу, према подацима које је објавила мексичка морнарица која контролише руту.
Најмање 13 људи је погинуло, саопштила је морнарица, а 98 је повријеђено - укључујући 36 којима је потребна болничка медицинска помоћ. Предсједница Клаудија Шејнбаум је рекла да је петоро повријеђених у критичном стању.
Today, the Z Line of the Interoceanic Train derailed with over 200 passengers. — Jorge Gutierrez (@thisismojarrita) December 28, 2025
This project was promoted as a great achievement by Mexico's leftist government.
But when it comes to accidents caused by government negligence, remember how the left responded to the Line 12… pic.twitter.com/iLZgT2gVCq
Током опсежних операција потраге и спасавања, морнарица је саопштила да је распоредила укупно 360 људи, 20 возила, четири копнена амбулантна возила, три ваздушна амбулантна возила и један тактички дрон.
Снимци са мјеста догађаја приказују раднике хитне помоћи како помажу путницима да се искрцају, а неке од повријеђених носе на носилима.
- Нисмо чак ни знали шта се догодило - рекла је путница Роса Исела Рамирез.
Истрага о инциденту је отворена, саопштила је државна тужитељка Ернестина Годој Рамос у објави на друштвеним мрежама.
A transoceanic passenger train derailed in Oaxaca, southern Mexico, killing at least 13 people and injuring nearly 100, many seriously.— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 29, 2025
The train, carrying 241 passengers and 9 crew members, came off the tracks while rounding a curve. pic.twitter.com/LEykQngBuB
Међуокеански воз је покренут 2023. године под вођством бившег предсједника земље Андреса Мануела Лопеза Обрадора, преноси Телеграф.
То је дио ширег пројекта Међуокеанског коридора, осмишљеног да модернизује жељезничку везу преко Техуантепечког земљоуза - повезујући пацифичку луку Салина Круз са Коацакоалкосом на обали Мексичког залива, покривајући удаљеност од приближно 290 километара.
Мексичка влада ради на развоју појаса земље у стратешки трговински коридор, проширујући луке, жељезнице и индустријску инфраструктуру са циљем стварања руте која би могла да се такмичи са Панамским каналом.
#BREAKING : The Mexican Navy confirmed that at least 13 people were killed and 98 others injured after a passenger train carrying around 250 people derailed earlier today in southwest Mexico.— upuknews (@upuknews1) December 29, 2025
The train had been carrying 250 people at the time of the crash, including nine crew… pic.twitter.com/bkGzhXnCSY
У саопштењу, мексичка морнарица је изразила саучешће породицама оних "који су изгубили животе у овој трагичној несрећи".
Гувернер Оахаке, Саломон Хара Круз, такође је изразио саучешће породицама погинулих и рекао да државне власти координирају са федералним агенцијама како би помогле погођенима.
