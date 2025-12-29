Logo
Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени

Извор:

Телеграф

29.12.2025

07:58

Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени
Фото: X/@upuknews1

Најмање 13 људи је погинуло, а десетине других се лијече од повреда након што је воз исклизнуо из шина у Мексику, саопштиле су власти. Несрећа се догодила у недјељу између градова Чивела и Низанда у јужној држави Оахака, на линији која спаја Тихи океан са Мексичким заливом.

Око 250 људи, укључујући 241 путника и девет чланова посаде, било је у возу, према подацима које је објавила мексичка морнарица која контролише руту.

Најмање 13 људи је погинуло, саопштила је морнарица, а 98 је повријеђено - укључујући 36 којима је потребна болничка медицинска помоћ. Предсједница Клаудија Шејнбаум је рекла да је петоро повријеђених у критичном стању.

Током опсежних операција потраге и спасавања, морнарица је саопштила да је распоредила укупно 360 људи, 20 возила, четири копнена амбулантна возила, три ваздушна амбулантна возила и један тактички дрон.

Снимци са мјеста догађаја приказују раднике хитне помоћи како помажу путницима да се искрцају, а неке од повријеђених носе на носилима.

- Нисмо чак ни знали шта се догодило - рекла је путница Роса Исела Рамирез.

Истрага о инциденту је отворена, саопштила је државна тужитељка Ернестина Годој Рамос у објави на друштвеним мрежама.

Међуокеански воз је покренут 2023. године под вођством бившег предсједника земље Андреса Мануела Лопеза Обрадора, преноси Телеграф.

То је дио ширег пројекта Међуокеанског коридора, осмишљеног да модернизује жељезничку везу преко Техуантепечког земљоуза - повезујући пацифичку луку Салина Круз са Коацакоалкосом на обали Мексичког залива, покривајући удаљеност од приближно 290 километара.

Мексичка влада ради на развоју појаса земље у стратешки трговински коридор, проширујући луке, жељезнице и индустријску инфраструктуру са циљем стварања руте која би могла да се такмичи са Панамским каналом.

У саопштењу, мексичка морнарица је изразила саучешће породицама оних "који су изгубили животе у овој трагичној несрећи".

Гувернер Оахаке, Саломон Хара Круз, такође је изразио саучешће породицама погинулих и рекао да државне власти координирају са федералним агенцијама како би помогле погођенима.

