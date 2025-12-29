Logo
Large banner

Данас могућа појава умора, главобоље али и пад концентрације

Извор:

Она

29.12.2025

07:44

Коментари:

0
Умор главобоља
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Очекиване временске прилике за 29. децембар могу имати умјерен утицај на здравље осјетљивих особа. Промјенљиво вријеме, уз осцилације у температури и притиску, може изазвати тегобе код метеоропата и хроничних болесника, нарочито код особа са срчаним и респираторним проблемима.

У оваквим условима, могуће су појаве као што су главобоља, умор, пад концентрације и раздражљивост. Старијим и осјетљивијим особама савјетује се додатни опрез. Препоручује се слојевито облачење како би се лакше прилагодили промјенама температуре, као и избјегавање већих физичких напора. Боравак на отвореном треба ускладити са тренутним временским условима како би се смањио ризик од здравствених проблема.

Грађанима се савјетује довољан унос течности, што је кључно за одржавање оптималне хидратације, као и редовни оброци који ће помоћи у одржавању енергије током дана. Прилагођавање дневних активности временским приликама може значајно допринијети очувању здравља. Хронични болесници треба да се придржавају савјета љекара и редовне терапије како би избјегли погоршање стања.

(Она)

Подијели:

Тагови:

Glavobolja

umor

Bioprognoza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вјерници данас славе Светог пророка Агеја: Вјерује се да ће помоћ доћи свима који ураде једну ствар

Друштво

Вјерници данас славе Светог пророка Агеја: Вјерује се да ће помоћ доћи свима који ураде једну ствар

39 мин

0
Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

Наука и технологија

Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

46 мин

0
Кинези подијелили снимак почетка војне вјежбе која је дубоко узнемирила Тајван, окружиће га с три стране

Свијет

Кинези подијелили снимак почетка војне вјежбе која је дубоко узнемирила Тајван, окружиће га с три стране

52 мин

0
Српска листа: Освојили смо свих 10 мандата

Србија

Српска листа: Освојили смо свих 10 мандата

1 ч

0

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција

Здравље

Психијатри све више повезују појаву психозе са коришћењем вјештачке интелигенције

14 ч

0
Овај уобичајени прехрамбени састојак може обликовати здравље дјетета за цијели живот

Здравље

Овај уобичајени прехрамбени састојак може обликовати здравље дјетета за цијели живот

1 д

0
Болница, научник

Здравље

Нова нада у борби против рака: Нанотијелима научници разарају унутрашњу структуру карцинома

2 д

0
Овај природни сок је спас за плућа: Потребне су вам само двије намирнице

Здравље

Овај природни сок је спас за плућа: Потребне су вам само двије намирнице

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

15

Стиже ли „звијер са истока“? За новогодишњу ноћ до -13 степени

08

06

Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини

07

58

Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени

07

54

"Срамота је шта раде Михаелу Шумахеру"

07

44

Данас могућа појава умора, главобоље али и пад концентрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner