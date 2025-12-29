Данас могућа појава умора, главобоље али и пад концентрације

Извор:
Она
29.12.2025
07:44
Коментари:0
Очекиване временске прилике за 29. децембар могу имати умјерен утицај на здравље осјетљивих особа. Промјенљиво вријеме, уз осцилације у температури и притиску, може изазвати тегобе код метеоропата и хроничних болесника, нарочито код особа са срчаним и респираторним проблемима.
У оваквим условима, могуће су појаве као што су главобоља, умор, пад концентрације и раздражљивост. Старијим и осјетљивијим особама савјетује се додатни опрез. Препоручује се слојевито облачење како би се лакше прилагодили промјенама температуре, као и избјегавање већих физичких напора. Боравак на отвореном треба ускладити са тренутним временским условима како би се смањио ризик од здравствених проблема.
Грађанима се савјетује довољан унос течности, што је кључно за одржавање оптималне хидратације, као и редовни оброци који ће помоћи у одржавању енергије током дана. Прилагођавање дневних активности временским приликама може значајно допринијети очувању здравља. Хронични болесници треба да се придржавају савјета љекара и редовне терапије како би избјегли погоршање стања.
(Она)
Друштво
39 мин0
Наука и технологија
46 мин0
Свијет
52 мин0
Србија
1 ч0
Здравље
14 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
08
15
08
06
07
58
07
54
07
44
Тренутно на програму