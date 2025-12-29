Српска листа: Освојили смо свих 10 мандата

Извор:
РТС
29.12.2025
07:15
Коментари:0
Према прелиминарним резултатима ванредних парламентарних избора на Косову и Метохији, Српска листа је освојила свих 10 мандата предвиђених за представнике Срба, саопштио је Златан Елек, предсједник те странке и носилац листе. Аљбин Курти је прогласио побједу Самоопредјељења. ЦИК је, на основу више од 95 одсто пребројаних листића, саопштила да је Самоопредјељење освојило 49,84 одсто гласова, а Српска листа 3,8 процената.
Предсједник Српске листе Златан Елек изјавио је да је, на основу прелиминарних резултата избора, та странка на освојила свих 10 мандата који припадају српским представницима.
Елек је захвалио српском народу на Косову и Метохији који је, како је рекао на конференцији за медије у сједишту Српске листе у сјеверном дјелу Косовске Митровице, показао "слогу, јединство, био уз Србију и Српску листу".
Према његовим ријечима, Српска листа је освојила 90,06 одсто гласова у српским срединама.
- Ако упоредимо са фебруаром, Српска листа освојила је 3.000 више гласова него тада - навео је Елек.
Нагласио је да је у српским срединама са већински српским становништвом и српским срединама у албанским општинама Српска листа освојила 41.850 гласова, а да је странка За слободу, правду и опстанак Ненада Рашића освојила 3.840 гласова.
- Према овим резултатима, Српска листа има у рукама свих 10 посланичких мандата - напоменуо је Елек и нагласио да, "поучени искуством из фебруара када је Аљбин Курти намакнуо гласове Рашићу", не може да тврди да ће "иста ситуација остати и након коначних резултата Централне изборне комисије у Приштини".
- Зато сам и рекао да су ово прелиминарни резултати - закључио је Елек.
Према његовим ријечима, у Сјеверној Митровици, Српска листа освојила је 5.220 гласова, а Рашић 203, у Звечану је Српска листа освојила 3.300 гласова, а Рашић 69, док је у Лепосавићу Српска листа освојила 5.791 глас а Рашић 496.
Како је навео, у Сјеверној Митровици Српска листа освојила је 5.220 гласова, а Рашић 203, у Звечану је Српска листа освојила 3.300 гласова, а Рашић 69, док је у Лепосавићу Српска листа освојила 5.791 глас а Рашић 496.
- У Зубином Потоку Српска листа је освојила 2.891 а Рашић 53 гласа, у Грачаници је Српска листа освојила 6.562 гласа, а Рашић 1.182 гласа. У Штрпцу је за Српску листу било 4.245 гласова, за Рашића 296, у Новом Брду 3.178 гласова за Српску листу а 104 за Рашића - рекао је Елек.
Нагласио је да је Српска листа у Клокоту освојила 914 док је Рашић освојио 164 гласа, у Партешу је Српска листа освојила 1.708 гласова а Рашић 155, док је у Ранилугу Српска листа освојила 2.176 гласова а Рашић 300.
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је Српска листа на изборима на Косову и Метохији у српским срединама "побиједила у односу на странку Ненада Рашића са 10 према нула".
- Српска листа је добила 42.159 гласова, а Куртијева српска листа је добила 3.956 гласова. Дакле, то је 10 према нула - рекао је Вучић током гостовања у емисији "Хит твит" на телевизији Пинк послије конференције за медије Српске листе.
Честитао је српском народу на КиМ на побједи.
- Сви који су гласали за Српску листу, они знају да је њихова држава Србија, а сви они који су гласали за ову Куртијеву листу они су гласали за Косово као државу - навео је Вучић.
Лидер Покрета Самоопредељење, Аљбин Курти прогласио је побједу своје странке на ванредним парламентарним изборима на КиМ, описујући је највећом у историји.
Куртијев покрет Самоопредељење је, послије пребројаних 95 одсто гласачких листића, освојио нешто мање од 50 одсто гласова, или најмање 55 од 61 посланичког мјеста колико је потребно за састављање нове владе.
- Пред нама је много посла и морамо ићи напред без одлагања... позивам опозиционе странке да у парламенту сарађују на међународним договорима, добрих споразумима на добробит свих становника - рекао је Курти.
