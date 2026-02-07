Logo
Гувернер Белгородске области био мета украјинског ракетног напада?

Извор:

Агенције

07.02.2026

22:04

Коментари:

0
Гувернер руске Белгородске области Вјачеслав Гладков изјавио је да је био мета украјинског ракетног напада током инспекције инфраструктурних објеката у регији.

"Обилазио сам одређене инфраструктурне објекте. Док сам био у инспекцији једног од њих, почео је још један ракетни напад", објавио је Гладков на друштвеним мрежама.

Он је додао да је са припадницима екипа за хитне интервенције отишао у склониште.

Украјина

Русија

