07.02.2026
Чеченски лидер Рамзан Кадиров објавио је снимак ликвидације украјинских војника у Костјантињивки у Доњецкој области на свом Телеграм каналу.
"У граду Костјантињивка у Доњецкој Народној Републици, припадници 78. пука 'Сјевер-Ахмат' руског Министарства одбране успјешно раде заједно са другим руским јединицама ... Наши борци контролишу територију приватног сектора... На снимку се види једна од ових неутралисаних група бандита украјинских оружаних снага коју чини пет милитаната", написао је Кадиров.
Он је додао да је кретање украјинских војника забиљежено током ваздушног извиђања од стране оператера јединице беспилотних летјелица.
"Непријатељ је покушао да дјелује прикривено. Није успјело. На крају, посаде дронова за борбу са директним линијама су се придружиле елиминацији непријатеља. Наши јуришни дронови 'Молнија', заједно са пуковском артиљеријом, нанијели су разорне ударе на идентификоване циљеве. Захваљујући брзом реаговању и одличној координацији наших јединица, непријатељ је претрпио непоправљиве губитке у људству. Операција је била глатка и брза", написао је чеченски лидер у опису снимка.
