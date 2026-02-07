Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе

Извор:
СРНА
07.02.2026
15:46
Коментари:0
Француско државно тужилаштво за финансијски криминал покренуло је истрагу против бившег министра културе Џека Ланга и његове ћерке Каролине Ланг због сумње на тешку пореску превару прања новца повезану са покојним и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.
Истовремено расте притисак на Ланга да поднесе оставку на мјесто предсједника Института арапског свијета у Паризу.
Досијеи које је прошле седмице објавило Министарство правде САД показују да су се Епстин и Ланг повремено дописивали између 2012. и 2019. године.
Француски медији, укључујући "Монд", "Фигаро" и "Медијапарт", преносе да је прелиминарна истрага покренута након што су документи Министарства правде САД открили године преписке и финансијских веза између Ланга и Епстина, укључујући везе у иностранству.
Канцеларија тужилаштва потврдила је информацију о покретању истраге, али није саопштила додатне детаље.
Ланг негира да је на било који начин прекршио закон.
Према Ројтерсовом прегледу докумената, његово име појављује се више од 600 пута у Епстиновим досијеима.
Лангова ћерка Каролина поднијела је у понедјељак, 2. фебруара, оставку на мјесто шефа Француског синдиката независних продукција након што се сазнало за њене везе са Епстином.
Сцена
1 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму