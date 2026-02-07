Захарова: Москва ће се борити против фалсификовања историје

Извор:
Русија ће се борити против покушаја да се фалсификује историја и искриви истина о Другом свјетском рату, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Супротстављамо се покушајима фалсификовања историје и искривљавања истине о Другом свјетском рату и његовом исходу дијељењем објективних информација и окупљањем присталица", рекла је Захарова.
Говорећи о ситуацији у Европи, Захарова је указала на ревизионистичке резолуције Европског парламента у којима се тврди да нацистичка Њемачка и Совјетски Савез дијеле одговорност за почетак Другог свјетског рата.
Она је истакла да је то супротно пресуди Нирнбершког трибунала и Повељи УН и поткопава темеље послијератног свјетског поретка.
"Они се не заустављају ни пред чим. Опсерваторија за наставу историје која дјелује при Савјету Европе врши агресивну украјинизацију онога што је остало у уџбеничким приказима континенталне и глобалне историјске улоге Русије", додала је она.
Захарова је констатовала да "прање мозга сада почиње у школским клупама".
