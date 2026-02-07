САД тврди да је Кина у тајности детонирала нуклеарну бомбу

07.02.2026
14:26
Влада Сједињених Америчких Држава оптужила је Кину да је у тајности провела најмање један "нуклеарни тест који је произвео принос" у посљедњих неколико година, упркос томе што та земља има проглашен мораториј на такве активности. Ова озбиљна оптужба долази у тренутку када амерички званичници настављају позивати на нови споразум о контроли нуклеарног наоружања који би укључивао и Кину, а све након што је јучер истекао споразум "Нови СТАРТ" с Русијом.
Томас ДиНано, подсекретар Стејт Департмента за контролу наоружања и међународну безбједност, изнио је ове тврдње током говора на Конференцији о разоружању у Женеви.
– Данас могу открити да је Влада САД-а упозната с тим да је Кина провела нуклеарне експлозивне тестове, укључујући припреме за тестове с одређеним приносима у стотинама тона – рекао је ДиНанно. – Кинеска народноослободилачка армија (ПЛА) настојала је прикрити тестирање замагљивањем нуклеарних експлозија јер је препознала да ти тестови крше обавезе о забрани тестирања.
Иако је Кина потписница Уговора о свеобухватној забрани нуклеарних покуса (ЦТБТ), никада га није ратификовала, баш као ни Сједињене Америчке Државе. Обје земље имају самонаметнуте мораторије на нуклеарна тестирања која производе принос.
ДиНано је прецизирао да је Кина користила методу познату као "decoupling" (одвајање) како би смањила ефикасност сеизмичког праћења и сакрила своје активности.
– Кина је провела један такав нуклеарни тест 22. јуна 2020. године – додао је ДиНано.
Задњи признати кинески нуклеарни тест критичног нивоа био је 1996. године, док је посљедњи амерички такве врсте изведен 1992. године. Сјеверна Кореја је једина земља за коју се зна да је проводила такве тестове након 2000. године.
Кинеске власти брзо су реаговале на оптужбе, понављајући своју посвећеност мораторију. Кинески амбасадор Шен Јиан изјавио је да САД наставља "преувеличавати такозвану кинеску нуклеарну пријетњу".
– Кина се чврсто противи таквим лажним наративима. Сједињене Америчке Државе су кривац за погоршање утрке у наоружању – рекао је Јиан након ДиНановог говора.
Вриједи напоменути да Кина годинама ради на масовном проширењу свог нуклеарног арсенала, што укључује изградњу нових поља силоса за интерконтиненталне балистичке ракете и развој хиперсоничних летјелица. Америчка влада процјењује да Кина тренутно посједује око 600 бојевих глава, с пројекцијом раста на 1.000 до 2030. године.
Прошле године, амерички предсједник Доналд Трамп најавио је планове за укључивање у нова нуклеарна тестирања "на једнакој основи" с Кином и Русијом, иако остаје нејасно шта то тачно подразумијева. У интервјуу за ЦБС прошлог новембра, Трамп је алудирао на сумњиве активности ривала:
– Они тестирају дубоко под земљом гдје људи не знају тачно шта се дешава. Осјетите малу вибрацију. Они тестирају, а ми не тестирамо – рекао је тада Трамп, додајући: – Али Русија тестира, Кина тестира, и ми ћемо такође тестирати.
Крај споразума "Нови СТАРТ", који је ограничавао нуклеарне арсенале САД-а и Русије, додатно је подгрио страхове од нове утрке у наоружању која више неће бити ограничена само на двије суперсиле.
