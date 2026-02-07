Logo
Милица Тодоровић: Пролазим пакао

Милиац Тодоровић пјевачица прослава рођендана
Пјевачица Милица Тодоровић обратила се отвореним писмом јавности након свих натписа у медијима у посљедњих неколико дана.

Пјевачица Милица Тодоровић се породила и на свијет донијела д‌јечака ком је дала име Богдан.

Још од самог почетка када се сазнало за њену трудноћу, јавност је била заинтересована и за партнера са којим је пјевачица добила дијете.

Како је Милица све ово вријеме успјешно држала своју приватност за себе, у медијима су се појављивали бројни натписи о наводном оцу д‌јетета, а сва та нагађања су утицала на пјевачицу.

С обзиром на различите наслове, Милица је ријешила да се обрати свима званичним саопштењем.

"Драги моји, наше дете има три дана. А ја сва три дана пролазим као кроз прави пакао. Постоје тренуци у животу сваке жене када јој је потребно само једно - мир. Да се опорави. Да дође себи. Да у тишини упозна своје дете. Мени ти тренуци нису дати.

Није прошло ни три дана од порођаја, а уместо да у тишини гледам нашег сина Богдана и учим како да будем мајка, из болничке постеље пролазим кроз стрес и притисак какав ниједна жена не би смела да доживи у тим тренуцима. Тај притисак је оставио озбиљне последице по моје здравље, последице са којима се и даље борим.

Постала сам мајка у околностима које нису једноставне. Нису ни црне ни беле. И од те истине не бежим и не лажем. Али, оно што се данас о мени говори нису чињенице, већ приче, претпоставке и туђа виђења. Иза тих речи стоји једна жена која се породила и која све то мора да носи на својим леђима. О свему о чему се данас говори, желим да јавности једног дана говорим мирно, јасно и чињеницама - када за то будем спремна.

Разумем да постоје снажне емоције. Разумем и туђу бол. Али, исто тако морам да кажем, боли и мене. Боли када се о теби говори без одговорности и прича нешто што није истина. Када се твој живот своди на наслове.

Када се заборави да си пре свега човек, жена, мајка. Моја стварност данас нису ни приче ни нагађања, већ борба да будем довољно јака да могу да будем ту за дете. У свој тој буци, ретко ко се запитао како сам ја. Разумеће ме жене које су рађале - јер знају колико је то тежак, крхак и емотиван период, чак и када имате мир. А ја га нисам имала.

Од своје петнаесте године сам у јавности и никада се нисам скривала иза лажи. Могла бих данас да кажем много тога. Али, бирам да верујем да време увек покаже шта је истина, а шта лаж. И да свака прича има и другу страну, ону коју ћу испричати када будем спремна.

У овом тренутку, мој једини фокус је дете и опоравак. Све остало, све приче, тумачења и непроверене информације најискреније молим да се зауставе. Не због мене. Већ због једног малог живота који тек почиње и који заслужује мир. Хвала свима који су показали разумевање, топлину и људскост. Милица", преноси Б92.

