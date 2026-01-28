Пјевач тврди да му је Мина Костић украла 500 евра: ''Шчепала је паре''

28.01.2026
Пјевач Борис Стјепановић проговорио је о причи која се појавила у јавности да му је Мина Костић украла бакшиш. Он је потврдио информације које круже и испричао шта се догодило.
"Пар непријатних ситуација нисам имао сем једне. То је било прије извесног броја година, можда и десет, ситуацију да је мени и колегама са којима сарађујем украден бакшиш са свирке. То је било када је са нама наступала Мина Костић. То је једина непријатна ситуација, не могу да се сјетим да је било, и ако је било, било је мање битно и у склопу посла. Ово је била баш ситуацију коју не бисте вољели да вам се деси којим год послом да се бавите, да вам неко украде новац", каже Борис и присјећа се дана када је све објелоданио:
"То јутро након наступа сам написао статус, а никада нисам имао жељу да будем присутан у медијима, нарочито не тако. Огласио сам се највише због колега мојих да буду опрезни, да обрате пажњу како на Мину тако и на остале неке људе на које сумњају."
Пјевач каже да је то вече упознао Мину Костић када је дошла да пјева са њима на једном сплаву у Београду.
"Текла је свирка и пред крај, задњих 15ак минута један од гостију пришао је и оставио новчаницу од 500 евра. На бини смо били Мина Костић и ја, у том тренутку она је пјевала и он је пришао дао јој новац. Да појасним људима који се не баве музиком, пошто моје колеге знају, да се бакшиш дијели на равне части међу музичарима. Свако има своју погодбу, али бакшиш се дијели, то је неписано правило. Она је ту новчаницу држала на микрофону. Да нагласим да је то непоштовање према мени и момцима, они су увјежбавали њен репертоар и нису мање важнији јер свирају иза нас. Пјевала је на мој микрофон, дошла да пјева без свог микрофона и без музичара, а то су основне ствари. Углавном, и како је враћала микрофон извукла је новчаницу и стегла је у песницу. Успио сам да јој изговорим: 'Остави тај новац', пошто се новац остављао на миксету, ту је било све што смо добили током вечери. Пошто сам видио да неће, пробао сам да јој узмем, она је то шчепала као да су посљедње паре. Не иде да се рвем са женом, пустио сам је. Сишла је са бине, а ја сам наставио да пјевам. Узела је договорени новац и кроз шанк је изашла на излаз за особље", искрен је пјевач, преноси Мондо.
