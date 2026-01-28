Logo
Large banner

Показала тетоважу на интимном дијелу: Бојана Ординачев запалила друштвене мреже у бикинију

Извор:

Блиц

28.01.2026

11:03

Коментари:

0
Глумица Бојана Ординачев
Фото: Инстаграм

Глумица Бојана Ординачев (45) одушевила је јавност објавом на друштвеним мрежама. Наиме, атрактивна глумица подијелила је фотографију у бикинију, показавши завидну фигуру, а комплименти на њен рачун само су се низали.

У петој деценији изгледа беспрекорно

Иако је у петој деценији, Бојана изгледа беспрекорно, а многи су коментарисали да дословно пршти како изгледа и колико је затегнута.

Посебну пажњу привукао је детаљ који се није могао не примијетити, а то је тетоважа на унутрашњости бутине, на интимном дијелу тијела, коју глумица ријетко показује у јавности.

Бојана Ординачев показала тетоважу
Бојана Ординачев показала тетоважу

Глумом се бави дуже од двије деценије

Иначе, Бојана Ординачев, глумом се бави дуже од двије деценије, у шта је тешко повјеровати на први поглед имајући у виду њен младолики изглед. Бојана је добила дијете у 41. години, а оца дјетета никада није представила јавности.

Њен порођај био је предвиђен за 38 недјељу царским резом, међутим беба је пожурила и дошла на свијет у 36 недјељи (и 5 дана) потпуно природним путем.

- Нисам била психички припремљена да ће се то десити на тај начин, али подршком сјајне докторке Михајловић и топлином свих присутних породила сам се за двадесет минута (екипо, „сори“ још једном што сам јако викала). Хвала вам што сте учинили да свој порођај памтим као убједљиво најљепше искуство и када би се поновило, вољела бих да буде исто тако као први пут. Жене, сигурна сам да знате о чему причам и колико је важно осјећати се сигурно у тим тренуцима.

Подијели:

Тагови:

Бојана Ординачев

глумица

tetovaža

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милиони у Њемачкој имаће мање плате - чак 164 евра мање на мјесец

Свијет

Милиони у Њемачкој имаће мање плате - чак 164 евра мање на мјесец

1 ч

0
У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице

Занимљивости

У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице

1 ч

0
Да ли је сигурно јести месо из надуване амбалаже, једна ствар на коју треба обратити пажњу

Савјети

Да ли је сигурно јести месо из надуване амбалаже, једна ствар на коју треба обратити пажњу

1 ч

0
Превозници протестују

Регион

Полиција се "окренула" против превозника, без сагласности за наставак протеста

2 ч

0

Више из рубрике

Парис Хилтон о борби са собом: Оно што ми се дешава видим као супермоћ

Сцена

Парис Хилтон о борби са собом: Оно што ми се дешава видим као супермоћ

3 ч

0
Хаљина Викторије Бекам

Сцена

Данијела Димитровска као вјенчаницу носила хаљину Викторије Бекам

3 ч

0
Данијела Димитровска се удала за Јеврема Коснића. Тајно венчање одржано је ван Београда, а пар планира велико свадбено славље наредне године.

Сцена

Удала се Данијела Димитровска, интимној церемонији присуствовали само најближи чланови породице

4 ч

0
Aleksandra Subotic vijagra

Сцена

Вијагра није штедио да удовољи дупло млађој жени: Суботићка ипак нашла замјерку

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

16

Искра (43) отела сина испред вртића, полиција трага за њима: "Опасна је по себе и друге"

12

08

Изгорјела пицерија, нема повријеђених!

11

56

Умро Радо Видошић

11

56

Детаљи ужаса у Сокоцу: Мужу пререзала врат, па пријавила да га је ”заклала”

11

55

Синер бољи од Шелтона, са Ђоковићем за финале Аустралије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner