Показала тетоважу на интимном дијелу: Бојана Ординачев запалила друштвене мреже у бикинију

Глумица Бојана Ординачев (45) одушевила је јавност објавом на друштвеним мрежама. Наиме, атрактивна глумица подијелила је фотографију у бикинију, показавши завидну фигуру, а комплименти на њен рачун само су се низали.
Иако је у петој деценији, Бојана изгледа беспрекорно, а многи су коментарисали да дословно пршти како изгледа и колико је затегнута.
Посебну пажњу привукао је детаљ који се није могао не примијетити, а то је тетоважа на унутрашњости бутине, на интимном дијелу тијела, коју глумица ријетко показује у јавности.
Иначе, Бојана Ординачев, глумом се бави дуже од двије деценије, у шта је тешко повјеровати на први поглед имајући у виду њен младолики изглед. Бојана је добила дијете у 41. години, а оца дјетета никада није представила јавности.
Њен порођај био је предвиђен за 38 недјељу царским резом, међутим беба је пожурила и дошла на свијет у 36 недјељи (и 5 дана) потпуно природним путем.
- Нисам била психички припремљена да ће се то десити на тај начин, али подршком сјајне докторке Михајловић и топлином свих присутних породила сам се за двадесет минута (екипо, „сори“ још једном што сам јако викала). Хвала вам што сте учинили да свој порођај памтим као убједљиво најљепше искуство и када би се поновило, вољела бих да буде исто тако као први пут. Жене, сигурна сам да знате о чему причам и колико је важно осјећати се сигурно у тим тренуцима.
