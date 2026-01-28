Logo
Удала се Данијела Димитровска, интимној церемонији присуствовали само најближи чланови породице

Извор:

АТВ

28.01.2026

08:28

Данијела Димитровска се удала за Јеврема Коснића. Тајно венчање одржано је ван Београда, а пар планира велико свадбено славље наредне године.
Фото: Инстаграм

Српска манекенка и водитељица Данијела Димитровска удала се за Јеврема Коснића на интимној церемонији одржаној ван Београда, у кругу најближих чланова породице.

Српска манекенка и телевизијска водитељица Данијела Димитровска изговорила је судбоносно „да“ свом партнеру Јеврему Коснићу. Вијест о вјенчању објавила је на свом Инстаграм профилу, гдје је подијелила кратак видео-запис са церемоније, уз емотивну поруку.

„Моје заувијек – да. 27.01.2026. Тихо, у малом кругу, ускоро славимо сви заједно“, написала је Данијела.

Вјенчање у цркви ван Београда

Према писању српских медија, вјенчање Данијеле Димитровске и Јеврема Коснића одржано је у једној цркви ван Београда, у присуству најближих чланова породице. Младенци планирају да наредне године организују велико свадбено славље, на којем ће окупити бројне пријатеље, сараднике и чланове шире породице.

Подсјетимо, Данијела Димитровска се вјерила у мају прошле године, када је на Инстаграму подијелила фотографију на којој, са осмијехом на лицу, показује вјеренички прстен.

Била у браду са Огњеном Амиџићем

„Yes. Неке ствари не планираш, само се десе. Тихо, снажно, заувијек. Захвална сам, срећна и мирна, јер када пронађеш оно право, знаш да си код куће“, написала је тада.

Водитељица је раније била у браку са телевизијским водитељем Огњеном Амиџићем, са којим има сина Матију. Како је истакла у једном од интервјуа, након развода су остали у коректним односима због добробити детета.

