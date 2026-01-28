Удала се Данијела Димитровска, интимној церемонији присуствовали само најближи чланови породице

Извор:
АТВ
28.01.2026
08:28
Коментари:0
Српска манекенка и водитељица Данијела Димитровска удала се за Јеврема Коснића на интимној церемонији одржаној ван Београда, у кругу најближих чланова породице.
Српска манекенка и телевизијска водитељица Данијела Димитровска изговорила је судбоносно „да“ свом партнеру Јеврему Коснићу. Вијест о вјенчању објавила је на свом Инстаграм профилу, гдје је подијелила кратак видео-запис са церемоније, уз емотивну поруку.
„Моје заувијек – да. 27.01.2026. Тихо, у малом кругу, ускоро славимо сви заједно“, написала је Данијела.
Према писању српских медија, вјенчање Данијеле Димитровске и Јеврема Коснића одржано је у једној цркви ван Београда, у присуству најближих чланова породице. Младенци планирају да наредне године организују велико свадбено славље, на којем ће окупити бројне пријатеље, сараднике и чланове шире породице.
Подсјетимо, Данијела Димитровска се вјерила у мају прошле године, када је на Инстаграму подијелила фотографију на којој, са осмијехом на лицу, показује вјеренички прстен.
„Yes. Неке ствари не планираш, само се десе. Тихо, снажно, заувијек. Захвална сам, срећна и мирна, јер када пронађеш оно право, знаш да си код куће“, написала је тада.
Водитељица је раније била у браку са телевизијским водитељем Огњеном Амиџићем, са којим има сина Матију. Како је истакла у једном од интервјуа, након развода су остали у коректним односима због добробити детета.
Хроника
34 мин1
Србија
41 мин0
Тенис
1 ч2
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
53
08
53
08
48
08
44
08
40
Тренутно на програму