Мина Костић сломљена од бола: Објавила срцепарајуће ријечи

Данашњи дан изузетно је емотиван за пјевачицу Мину Костић, која се тим поводом огласила на Инстаграму и открила да је годишњица смрти њеног оца Алије.
Мина је подијелила стару фотографију свог оца поручила колико јој недостаје.
- Тата воле те твоја неутјешна дјеца... Недостајеш заувијек. Недостајеш татице на данашњи дан смо те изгубили татице - написала је она уз емотиконе сломљеног срца.
Иначе, Мина је недавно гостовала у подкасту код Бокија 13, гдје је без уљепшавања говорила о свом поријеклу и важним животним одлукама.
Том приликом је открила да је промјенила вјеру и да се још као тинејџерка крстила у православној цркви.
- Ја сам Српкиња. Тако да, да ли су људи Роми, ово или оно, то је неважно. Па моја снајка је Кинескиња - рекла је Мина.
Она је потом потврдила да се раније звала Минира Јашари.
- Мој отац покојни је поријеклом из Урошевца, мајка из Пећи. Ако ћемо о поријеклу, ја сам са Косова и ја се тога не стидим. Ја сам прешла у православље, ја сам хришћанка. Крстила сам се са 19 година - објаснила је.
