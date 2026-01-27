Logo
Мина Костић сломљена од бола: Објавила срцепарајуће ријечи

Телеграф

27.01.2026

17:57

Мина Костић сломљена од бола: Објавила срцепарајуће ријечи

Данашњи дан изузетно је емотиван за пјевачицу Мину Костић, која се тим поводом огласила на Инстаграму и открила да је годишњица смрти њеног оца Алије.

Мина је подијелила стару фотографију свог оца поручила колико јој недостаје.

- Тата воле те твоја неутјешна дјеца... Недостајеш заувијек. Недостајеш татице на данашњи дан смо те изгубили татице - написала је она уз емотиконе сломљеног срца.

Иначе, Мина је недавно гостовала у подкасту код Бокија 13, гдје је без уљепшавања говорила о свом поријеклу и важним животним одлукама.

Том приликом је открила да је промјенила вјеру и да се још као тинејџерка крстила у православној цркви.

- Ја сам Српкиња. Тако да, да ли су људи Роми, ово или оно, то је неважно. Па моја снајка је Кинескиња - рекла је Мина.

Она је потом потврдила да се раније звала Минира Јашари.

- Мој отац покојни је поријеклом из Урошевца, мајка из Пећи. Ако ћемо о поријеклу, ја сам са Косова и ја се тога не стидим. Ја сам прешла у православље, ја сам хришћанка. Крстила сам се са 19 година - објаснила је.

