Трагедија избјегнута за длаку: Обрушио се дио плафона

Извор:

АТВ

27.01.2026

17:35

Коментари:

0
Обрушио се плафон на згради у Живиницама
Фото: Screenshot / X

У уторак, 27. јануара, око 7 сати дошло је до обрушавања плафона на пролазу у згради "Сарајка" у Живиницама, куда пролазе аутомобили и пјешаци.

Један корисник је на друштвеним мрежама уз објављене фотографије написао да је ријеч "о пролазу за аутомобиле, али да тај пролаз годинама користе углавном средњошколци као пречицу до градског булевара".

Том приликом велики страх је претрпјела једна грађанка, која је "за дјелић секунде избјегла трагедију", пишу "зивинице.ба".

Овај портал даље наводи да на подручју града пријете сличне несреће када пролазе крај зграда које су грађене у ранијем периоду, те да се често дешава да са тих зграда отпада дотрајао фасадни материјал.

Тагови:

плафон

incident

Živinice

Коментари (0)
