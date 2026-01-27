Трагедија избјегнута за длаку: Обрушио се дио плафона

Извор:
У уторак, 27. јануара, око 7 сати дошло је до обрушавања плафона на пролазу у згради "Сарајка" у Живиницама, куда пролазе аутомобили и пјешаци.
Један корисник је на друштвеним мрежама уз објављене фотографије написао да је ријеч "о пролазу за аутомобиле, али да тај пролаз годинама користе углавном средњошколци као пречицу до градског булевара".
Том приликом велики страх је претрпјела једна грађанка, која је "за дјелић секунде избјегла трагедију", пишу "зивинице.ба".
Овај портал даље наводи да на подручју града пријете сличне несреће када пролазе крај зграда које су грађене у ранијем периоду, те да се често дешава да са тих зграда отпада дотрајао фасадни материјал.
Koliko daješ ovoj drugoj polovici da će još izdržat? 😆 Ne budu li sami sklonili drugu polovicu radi preventive, smatrat ću da su mete srednjoškolci te da im projekat neće uspjet bez barem jedne žrtve. Bizarno. pic.twitter.com/Fnf6a0OgH3— 𝚗𝚒𝚜𝚊𝚖 𝚞 𝚝𝚘𝚔𝚞. (@nisamutoku) January 27, 2026
