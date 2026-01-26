Теслићки ђаци на путу светосавља

Извор:
АТВ
26.01.2026
20:06
Коментари:0
Теслићки ђаци су на путу светосавља. Са љубављу говоре о Светом Сави. Духовни и интелектуални творац српске државе за дјецу је неисцрпна инспирација. И зато им није било тешко, да на тему „Ускликнимо с љубављу“, све то и покажу кроз литерарне и ликовне радове.
"Да би ми написали просто пјесму о Светом Сави довољно је да знамо било шта о његовом лику и дјелу јер је Свети Сава сам по себи довољна инспирација за све нас", Данијела Радешић која је освојила прво мјесто за литерарни рад до 9. разреда.
"Он је био први просветитељ, први учитељ, због њега сви ми идемо у школу и знамо", казала је Јулија Николић, која је освојила прво мјесто за литерарни рад до 5. разреда.
"Учи нас томе да требамо да имамо воље да радимо и да ширимо своје знање", изјавила је Марија Цвијић која је освојила друго мјесто за ликовни рад до 9. разреда.
У част народног учитеља и просветитеља, писали су и одрасли. Међу њима и просвјетни радници који дјецу свакодневно воде путем Светог Саве.
"Светосавље није у величању свог лика и дјела у раскоши зидина без љубави и слоге. Светосавље се живи кроз редове молитвеника, кроз помоћ за слабе и убоге. У ствари, да живимо живот онако како је Свети Сава живио и чему нас је он научио", изјавила је Слава Станојевић која је 1. мјесто литерарни рад у категорији одраслих.
Сви они који се осјећају као светосавски, они истински и дјелују у духу светосавља. И зато је посебно важно да управо те вриједности преносимо преносимо на нашу дјецу, кажу у „Просвјети“.
"А то је богољубље, човјекољубље, истинољубље, то је правда. То су сви видови оног преданог и плодотворног рада", рекао је Алекса Касаповић предсједник Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“, Теслић.
Српска православна црква сутра прославља Светог Саву, утемељивача српске цркве, државе и школства. У свим школама у Републици Српској и Србији Савиндан се обиљежава као школска слава.
Градови и општине
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч14
Најновије
Најчитаније
22
39
22
37
22
35
22
29
22
27
Тренутно на програму